: ?? Usa, elezioni di #midterm: in #Florida si va al riconteggio dei voti - repubblica : ?? Usa, elezioni di #midterm: in #Florida si va al riconteggio dei voti - NotizieIN : Midterm,riconteggio dei voti in Florida - TelevideoRai101 : Midterm,riconteggio dei voti in Florida -

per il 'testa-a-testa' tra i candidati al Senato e quelli per la poltrona di governatore innel voto di metà mandato ()negli Usa L'esito delle due supersfide per stabilire il vincitore tra il repubblicano Scott e il democratico Nelson e tra il 'trumpiano' De Santis e Gillum è ancora incerto. Stretta la forchetta: Scott è in vantaggio di 12.500su Nelson. Più ampio il margine per la poltrona di governatore:DeSantis è avanti di 34milasu Gillum. A ordinare ilil Segretario di Stato in.(Di sabato 10 novembre 2018)