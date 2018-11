Midterm | in Florida si va al riconteggio dei voti

Midterm : riconteggio voti in Florida : ANSA, - WASHINGTON, 10 NOV - Ancora da decidere l'esito delle due supersfide delle Midterm in Florida. Per stabilire il vincitore nella corsa al Senato tra il repubblicano Rick Scott e il democratico ...

Midterm. Florida - candidato fa ricorso : 04.51 Rick Scott, l'ex governatore della Florida candidato al Senato Usa, in marginale vantaggio sul rivale dem Andrew Gillum, ha fatto causa per frode, accusando "liberal senza etica" di voler "rubare l'elezione". In Florida per la corsa al Senato si profila un riconteggio:lo scarto dei voti ottenuti dai due candidati è inferiore allo 0,5%. Scott ha presentato ricorso contro il supervisore per le elezioni accusando il suo ufficio di aver ...

Usa - elezioni Midterm 2018. Segnali dem dal Texas - testa a testa in Florida : È la notte delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti. Si rinnova l'intera Camera bassa, una parte del Senato (35 seggi) e si eleggono 36 governatori. Un test per il presidente Donald Trump dopo due anni dalla sua elezione.Secondo i dati diffusi dalla Cnn, i democratici sono avanti in 14 dei 23 collegi chiave necessari a riconquistare la Camera. Jennifer Wexton, 50 anni, avvocato, ha conquistato ufficialmente in Virginia il primo di ...

Midterm - sorpasso dem in Florida. ?Repubblicani avanti in Indiana : Chiudono i seggi in Indiana e Kentucky, i due primi Stati a mettere fine alla giornata elettorale. LEGGI ANCHE America al voto, il giorno più lungo di Trump: tutte le sfide...

