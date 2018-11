Mercato NBA | Jimmy Butler passa ai Philadelphia 76ers

Mercato NBA – Pazzesco! Jimmy Butler scambiato ai Sixers : ecco la trade che cambia le dinamiche ad Est : Timberwolves e Sixers trovano l’accordo per la cessione di Jimmy Butler: Philadelphia aggiunge un all-star ma sacrifica Saric, Minnesota prova a dare la scossa ad una stagione che rischia di naufragare Dopo settimane di guerra intestina, polemiche, richieste di cessioni, la preseason saltata, il reintegro in rosa con tanto di guerra a spogliatoio e staff tecnico e le prime uscite in regular season, come se niente fosse, da 21.3 punti, 5.2 ...

Mercato NBA – Patrick McCaw in contatto con gli Warriors : ecco la situazione : Patrick McCaw sarebbe rimasto in contatto con gli Warriors dopo la scadenza del suo contratto, ma la franchigia della Baia non sarebbe intenzionata ad offrire un contratto al suo ex giocatore situazione contrattuale particolare quella di Patrick McCaw. Attualmente restricted free agent, il prodotto dell’Università del Nevada non era riuscito ad accordarsi con gli Warriors per un rinnovo di contratto, rifiutando il biennale da 5 ...

Mercato NBA – Sette squadre interessate a Terry Rozier : i Celtics devono prendere una decisione : Dopo il mancato rinnovo di contratto, Terry Rozier è finito nel mirino di 3 franchigie NBA: i Boston Celtics devono valutare attentamente la situazione Nelle scorse settimane, Terry Rozier e i Boston Celtics non sono riusciti a trovare l’accordo per un rinnovo contrattuale. Troppa la differenza fra le richieste del giocatore, che pretende un contratto ben superiore ai 3 milioni a che percepisce quest’anno, e l’offerta dei ...

Mercato NBA - ufficiale : Tyson Chandler ai Los Angeles Lakers : Tyson Chandler ai Los Angeles Lakers, il trasferimento già noto da giorni è stato ufficializzato dalla franchigia da poche ore I Los Angeles Lakers hanno ufficializzato l’acquisto del centro Tyson Chandler che si è liberato nei giorni scorsi del contratto che lo legava ai Phoenix Suns, ad annunciarlo il general manager della franchigia californiana Rob Pelinka. A quanto riporta Espn, Chandler percepirà 2.1 milioni di dollari. Dopo ...

Mercato NBA – Cavs - Kyle Korver pronto all’addio : su di lui Sixers - Thunder e Lakers : Kyle Korver sempre più lontano dai Cleveland Cavaliers: sul cecchino ex Atlanta ci sarebbe l’interesse di Sixers, Thunder e Lakers Qualcosa in casa Cleveland Cavaliers deve cambiare. Dopo il pessimo inizio di stagione e il licenziamento di coach Lue, non è più la panchina il problema della franchigia dell’Ohio, ma va ritoccato qualcosa nel roster a disposizione del neo coach Larry Drew. Uno dei possibili addii, attraverso i ...

Mercato NBA - si parla già di free agency : i Clippers sono avanti nella corsa a Leonard : Mercato NBA, Kawhi Leonard ha diverse possibilità al vaglio in vista della prossima estate: i Clippers sono in pole Mercato NBA, la stagione è iniziata da poche settimane, ma già si fa un gran parlare della prossima accesissima free agency che cambierà volto alle franchigie. Uno tra i cestisti più ambiti nella prossima estate sarà di certo Kawhi Leonard, attualmente in forza a Toronto ma in scadenza di contratto. Secondo ESPN i Clippers ...

Mercato NBA - Korver-Sixers affare fattibile : i dettagli : Kyle Korver in rotta con i Cleveland Cavs dopo l’esonero di coach Lue, adesso il veterano sta sondando il Mercato alla ricerca di una trade NBA, Kyle Korver ha chiesto ai Cleveland Cavs di essere ceduto. Joe Vardon del “The Athletic”, ha rilanciato la notizia nella serata di ieri, parlando di una rottura totale tra le parti dopo le scelte della franchigia che stanno privilegiando i giovani tagliando fuori i veterani come ...

Mercato NBA – Tyson Chandler trova il buyout con i Suns : il centro firmerà con i Lakers : Tyson Chandler si è accordato con i Phoenix Suns per il buyout: il centro lascia l’Arizona e si accorda con i Los Angeles Lakers Tyson Chandler non è più un giocatore dei Phoenix Suns. Il centro ha trovato l’accordo per il buyout con la franchigia dell’Arizona nelle ultime ore, risolvendo il contratto da 13 milioni che lo legava ai Suns. Passate le canonine 48 dopo il rilascio, Tyson Chandler potrà accordarsi con i Los ...

Mercato NBA - J.R. Smith ha chiesto ai Cavs d’essere “tradato” : in tante pronte ad accoglierlo : J.R. Smith si appresta a lasciare i Cleveland Cavs, la guardia è stata di fatto messa fuori dalle rotazioni ed ora chiede la cessione! J.R. Smith ha chiesto la cessione ai Cleveland Cavs. La franchigia nelle scorse ore ha comunicato al cestista che non avrebbe più avuto un ruolo chiave nelle rotazioni, provocando una reazione decisa di J.R. Smith il quale ha chiesto pubblicamente di essere inserito in una trade per lasciare Cleveland. Il ...

Mercato NBA – Jimmy Butler - assenza ingiustificata e protesta : vuole forzare la cessione : Jimmy Butler si prenderà un ‘periodo di pausa’ per costringere i Minnesota Timberwolves a forzare la sua cessione Negli ultimi giorni, la telenovela legata alla cessione di Jimmy Butler sembrava ormai sopita. Il giocatore, nonostante il malcontento, era sceso in campo nelle prime partite di regular season dei Timberwolves, risultando spesso decisivo. Nessun problema dunque, ma solo all’apparenza. La notte appena trascorsa infatti, Jimmy ...

Mercato NBA – Tiratore in saldo! I Cleveland Cavaliers mettono Kyle Korver sul mercato : Kyle Korver è finito sempre più in basso nelle gerarchie dei Cleveland Cavaliers: l’ex Hawks messo sul mercato dalla franchigia dell’Ohio Stagione di grandi cambiamenti per i Cleveland Cavaliers. L’addio di LeBron James ha fatto vacillare le certezze della franchigia dell’Ohio fin dalle fondamenta. In casa Cavs ci si interroga su quale sia il modo giusto per proseguire, dalla strategia per la stagione in corso, ...

Mercato NBA – Tiratore in saldo! I Cleveland Cavaliers mettoni Kyle Korver sul mercato : Kyle Korver è finito sempre più in basso nelle gerarchie dei Cleveland Cavaliers: l’ex Hawks messo sul mercato dalla franchigia dell’Ohio Stagione di grandi cambiamenti per i Cleveland Cavaliers. L’addio di LeBron James ha fatto vacillare le certezze della franchigia dell’Ohio fin dalle fondamenta. In casa Cavs ci si interroga su quale sia il modo giusto per proseguire, dalla strategia per la stagione in corso, ...

Mercato NBA – I Rockets vanno all-in su Jimmy Butler : ecco l’offerta che fa vacillare i Timberwolves : Gli Houston Rockets vogliono Jimmy Butler, la franchigia texana cerca l’accordo con i Timberwolves: ecco la base della trade La telenovela sull’addio di Jimmy Butler dai Minnesota Timberwolves si arricchisce di un’altra puntata davvero particolare. Raffreddatosi l’interesse degli Heat, sull’ex Chicago Bulls si sarebbero fiondati gli Houston Rockets. Nonostante l’arrivo di Carmelo Anthony infatti, GM dei texani, Daryl Morey, vorrebbe ...

Mercato NBA – Anthony Davis spaventa i Pelicans : il rinnovo non è poi così sicuro : Il rinnovo di Anthony Davis con i New Orleans Pelicans potrebbe non essere così sicuro: ‘The Brow’ potrebbe rinunciare a 70 milioni per giocare in una contender In queste prime uscite stagionali, Anthony Davis sta letteralmente dominando su ungo parquet nel quale mette piede. Il centro dei Pelicans continua il suo percorso di crescita, mostrando grandi miglioramenti partita dopo partita, ma soprattutto margini di crescita senza limiti. Una ...