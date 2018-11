Medulloblastoma | scoperta una piccola molecola possibile arma contro il tumore al

ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 novembre 2018) È migliaia di volte piùdi un gene, ma sembra capace di eliminare il, ilal cervello più frequente nei bambini, e potrebbe permettere di usare un decimo delle dosi di chemio e radioterapia attualmente necessarie per trattarlo: è la minuscolaMiR-584-5p,dai ricercatori dell’UT Health San Antonio, di cui si parla in uno studio pubblicato sulla rivista Nature communications. Questaagisce rendendo il cancro più sensibile a chemio e radioterapia. “Allo stato attuale subissiamo il cervello con radiazioni e chemio – spiega Manjeet Rao, coordinatore dello studio – e i pazienti hanno una cattiva qualità di vita. Con questapotremmo ridurre le terapie in modo considerevole, fino al 90%”. MiR-584-5p si trova a livelli molto bassi o è assente nel. Aumentando la sua quantità nelle cellule ...