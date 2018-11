' Matti per sempre' vince il Premio Angelo Agostini

Karate - Mondiali 2018 : doppia medaglia di bronzo per l’Italia nel kata! Viviana Bottaro e Mattia Busato salgono sul podio : l’Italia conquista due medaglie di bronzo nel kata individuale ai Mondiali 2018 di Karate grazie a Viviana Bottaro e Mattia Busato. Gli azzurri hanno fatto valere la loro grande qualità sul tatami di Madrid, andando a vincere nettamente le finali per il bronzo e avendo così l’onore di salire sul podio iridato. Bottaro ha sconfitto la francese Alexandra Feracci con il pieno favore dei giudici (5-0). L’azzurra è salita per seconda sul tatami e ha ...

Buon compleanno Ennio Morricone - Renato Farina - Mattia Perin… : Buon compleanno Ennio Morricone, Renato Farina, Mattia Perin… …Roberto Briglia, Debora Serracchiani, Francesco Adinolfi, Eleonora Forenza, Renata Eitelwein Bueno, Alexandar Kolarov, Mirko Ranù, Nicola Tessari, Massimo Coda, Vanessa Ferrari, Celeste Poma, Andreas Laudrup, David Lensi… Oggi 10 novembre compiono gli anni: Guido Minghetti, ex calciatore; Ennio Morricone, compositore, musicista, direttore d’orchestra; Andrea Galasso, avvocato; ...

L’uomo del giorno – Mattia Perin - il portiere cerca spazio alla Juventus : Mattia Perin è un calciatore italiano, portiere della Juventus e della nazionale italiana. Ritenuto tra i migliori portieri italiani della sua generazione, è stato paragonato a Walter Zenga per caratteristiche e movenze, spiccando per reattività e senso del piazzamento. Inizia la carriera al Genoa, poi i prestiti a Padova e Pescara prima di diventare protagonista proprio con l maglia rossoblu. L’8 giugno 2018 viene acquistato dalla ...

I regali del Mattino : in palio 140 biglietti per l'anteprima di «Widows - Eredità criminale» : Continuano con successo le anteprime cinematografiche con cui Il Mattino porta al cinema i lettori del suo sito, offrendo loro la possibilità di vedere, in anteprima e su invito, i film che...

Bossetti vuole cambiare carcere e lavorare : "Non ha un motivo per svegliarsi al Mattino" : L'ex carpentiere di Mapello, recluso nel carcere di Bergamo, chiede di cambiare istituto di pena. "Non ho mai visto Massimo...

'Se son rose' - la clip del film di Pieraccioni con Nunzia Schiano per Il Mattino : Il nuovo film di Leonardo Pieraccioni, 'Se Son rose', sarà in sala dal 29 novembre, distribuito da Medusa film. Una commedia in autentico stile Pieraccioni con un cast femminile...

Successo per Il fu Mattia Pascal : ... direttore artistico e organizzativo in tanti eventi culturali; come attore, tra teatro televisione e cinema lo abbiamo applaudito in oltre sessanta spettacoli. Maria Rosaria Carli , Pepita/La donna ...

Donne più irritabili al Mattino? La scienza spiega perché : Quante volte ti sarà capitato di svegliarti al mattino e sentire dentro di te una crescente irritabilità? La risposta è "sì, ogni tanto capita", oppure "sì, è una condizione che si verifica ogni ...

Delitti del tallio - Mattia Del Zotto «incapace di intendere e pericoloso» : Il 27enne brianzolo avvelenò l’acqua minerale che bevevano i suoi familiari: morirono i nonni paterni e una zia, altri 5 parenti si salvarono. Affetto da disturbo delirante, disse di aver voluto «eliminare gli impuri»

Karate - Mondiali 2018 : Mattia Busato in finale per il bronzo nel kata - ottimo inizio dell’Italia : L’Italia inizia alla grande i Mondiali 2018 di Karate che sono incominciati oggi a Madrid (Spagna). La prima parte della giornata sorridi ai colori azzurri, i due nostri portacolori impegnati nel kata sono giunti fino alla zona medaglie e dunque potranno tornare sul tatami con l’obiettivo di salire sul podio della rassegna iridata di questo sport che sarà protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Mattia Busato contenderà la medaglia ...

Karate - Mondiali 2018 : Mattia Busato in finale per il bronzo nel kata - ottimo inizio dell’Italia : L’Italia inizia alla grande i Mondiali 2018 di Karate che sono incominciati oggi a Madrid (Spagna). La prima parte della giornata sorridi ai colori azzurri, i due nostri portacolori impegnati nel kata sono giunti fino alla zona medaglie e dunque potranno tornare sul tatami con l’obiettivo di salire sul podio della rassegna iridata di questo sport che sarà protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Mattia Busato contenderà la medaglia ...

Senso di irritabilità al Mattino? La scienza spiega perché : Quante volte ti sarà capitato di svegliarti al mattino e sentire dentro di te una crescente irritabilità? La risposta è “sì, ogni tanto capita”, oppure “sì, è una condizione che si verifica ogni giorno”? Niente paura, dietro questa sensazione – per niente piacevole per noi e per chi ci sta accanto – c’è una spiegazione scientifica. È tutto vero, molto spesso ci si sveglia che si vorrebbe ancora restare a letto e abbracciare ancora per un po’ le ...

Spal - il presidente Mattioli infuriato dopo il 4-1 di Roma : “Curioso di sapere cosa dirà l’allenatore” : L’ottimo inizio di stagione della Spal è stato dimenticato in seguito alle due pesanti sconfitte contro Frosinone e Lazio in cui, oltre a non conquistare punti, i ferraresi hanno subito 7 gol realizzandone solo 1. Il presidente Walter Mattioli al termine della partita non si è detto preoccupato, ma ha richiesto un cambio di rotta immediato: “Non sono preoccupato, per il momento, ma nel secondo tempo ho visto cose che avrei ...

Giornata delle Forze Armate e Festa dell'Unita' nazionale/a Perugia - questa Mattina - la cerimonia all'Ara Pacis di via Masi : UMWEB, Perugia. Si sono svolte questa mattina all'Ara Pacis di Via Masi a Perugia le celebrazioni ufficiali per la Giornata delle Forze Armate e Festa dell'Unità nazionale. Oltre ai massimi ...