Mattarella | lo Stato c' è | impegno per le aree colpite dal maltempo

Maltempo : Mattarella - lo Stato c'è ma è da sprovveduti parlare di straordinarietà : “Lo Stato c'è,ci deve essere e sempre ci sarà dove si manifestano situazioni di precarietà e pericolo” come successe nel 1968 in Valle di Mosso e ora in Veneto, Sicilia, Liguria e Trentino: è l'assicurazione del presidente della repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia per l'anniversario dell'alluvione nel Biellese, invitando a "non lesinare le risorse" per le ...