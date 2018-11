Marte | Missione ExoMars | scelto il sito per lo sbarco del rover | sarà Oxia Planum

Grande attesa per la missione InSight - atterrerà su Marte : 6 minuti “di terrore” - ecco cosa accadrà il 26 novembre : InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) si prepara all’incontro ravvicinato con Marte. Partita lo scorso 5 maggio dalla Base di Vandenberg, la missione NASA tenterà l’atterraggio sulla superficie di Marte il 26 novembre, con l’obiettivo di esaminare nel profondo la struttura interna del pianeta. Atterrare su Marte non è un’impresa semplice: InSight come altre sonde inviate sul pianeta rosso in ...

Astronomia - Missione ExoMars : Marte in posa per CASSIS : Nell’immagine a corredo dell’articolo una sorprendente vista su una collina con sedimenti su Marte. A realizzarla la camera ad alta risoluzione CASSIS a bordo del Trace Gas Orbiter della Missione ExoMars. Lo strumento, realizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana, ha acquisito l’immagine il 2 ottobre 2018 e si estende su una vasta area di 25 x 7 chilometri nella zona della Juveantae Chasma. La precisione e l’alta risoluzione dello ...

La manovra non si cambia : il consiglio dei ministri conferma il deficit al 2 - 4 per cento - già Martedì la risposta della Commissione : Se sul condono si è consumata la prima guerra tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sulla manovra economica il governo non ha da discutere. Anche dopo la lettera europea di richiesta di chiarimenti - si apprende da fonti di governo - l'esecutivo Conte conferma quel 2,4 per di deficit sul pil che ha fatto sobbalzare tutta l'Europa. Ne hanno parlato oggi nel consiglio dei ministri convocato dal presidente del consiglio per dirimere la lite ...

Manovra - Martedì la Commissione valuterà risposta dell'Italia. Moscovici : "Nessuna decisione presa" : Nella lettera consegnata al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sottolinea Moscovici rispondendo ai giornalisti nel corso del punto stampa al termine della sua visita di due giorni a Roma, "non si ...

Manovra - media tedeschi : 'Commissione Ue deciderà già Martedì' : La Commissione europea affronterà la decisione sulla Manovra italiana già martedì prossimo, nel corso della seduta prevista a Strasburgo: lo scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung, nella sua ...

Thales Alenia Space contribuisce a ritorno missione da Marte : Roma, 9 ott., askanews, - Thales Alenia Space, una joint venture Thales, 67%, e Leonardo, 33%,, ha siglato oggi due contratti di studio con l'Agenzia spaziale europea, Esa, nell'ambito di uno studio ...

La missione su Marte continua : Thales Alenia Space contribuisce alla missione di ritorno dei campioni marziani sulla Terra : Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato oggi due contratti di studio* con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) nell’ambito di uno studio congiunto ESA-NASA sulla missione internazionale Mars Sample Return. Quest’ultima missione sul Pianeta Rosso ha lo scopo di riportare sulla Terra campioni dalla superficie di Marte. Rappresenta un significativo passo avanti nell’esplorazione del Sistema Solare, nella sua ...

Marte - Missione ExoMars : Thales Alenia Space consegna con successo un elemento chiave - renderà possibile la navigazione del rover : Thales Alenia Space nel Regno Unito consegue una milestone importante con la consegna dei Modelli di volo IMU ad Airbus Defence and Space nel Regno Unito che saranno integrati sul rover di ExoMars, il progetto di cooperazione internazionale tra ESA (Agenzia Spaziale Europea) e Roscomos (Agenzia Spaziale russa). L’Unità di misura inerziale (IMU) progettata da Thales Alenia Space nel Regno Unito è stata consegnata per essere integrata nell’ambito ...