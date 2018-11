Mario Balotelli | ' Voi razzisti siete la parte malata di questo mondo'

Mario Balotelli - una furia su Instagram contro i razzisti : 'Parte peggiore dell'umanità' : 'Voi razzisti meritate di vivere la vostra vita in solitudine e andarvene senza che nessuno si ricordi di voi. Siete la parte malata di questo mondo'. Così Mario Balotelli in uno sfogo violentissimo su Instagram, dopo essere stato raggiunto da epiteti razzisti e insulti per aver espresso alcune opinioni personali sui ministri del governo ...

I calciatori italiani all’estero – Mario Balotelli - talento ‘purissimo’ : Mario Balotelli Barwuah, nato Mario Barwuah, è un calciatore italiano, attaccante del Nizza e della nazionale italiana. Vincitore, a livello giovanile, di un Campionato Primavera e un Torneo di Viareggio nelle file dell’Inter, nell’arco di tre stagioni in prima squadra ha conquistato tre scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e una Champions League. Trasferitosi al Manchester City, ha ampliato il proprio palmarès ...

Balotelli trasforma il suo look - SuperMario in versione ‘Ultimo dei Mohicani’ [VIDEO] : Balotelli ed il suo nuovo stravagante look, i capelli di SuperMario subiscono l’ennesima rivoluzione Mario Balotelli ci ha abituato alle sue stravaganze non solo sui campi. I capelli di SuperMario subiscono infatti dei mutamenti quasi continui, come lo stravagante nuovo look che in queste ore l’attaccante del Nizza ha pubblicato sui social. Un taglio che lui stesso ha definito da ‘Ultimo dei Mohicani’, che il ...

Ritorno di fiamma tra Raffaella Fico e Balotelli? L’ultimo indizio in uno scatto della sorella di SuperMario [FOTO] : Raffaella Fico e Mario Balotelli sono tornati insieme? La foto che vede la soubrette napoletana vicino alla Ferrari del calciatore insospettisce i fan Raffaella Fico e Mario Balotelli potrebbero essere tornati insieme. Tanti sono infatti gli indizi che portano a pensare ad un possibile Ritorno di fiamma tra il calciatore del Nizza e la soubrette napoletana. Quello che sembra certo è che la storia tra Raffaella e Alessandro Moggi, durata ...

Lite Corona-Ilary Blasi - interviene a sorpresa Mario Balotelli : Ilary Blasi e Fabrizio Corona hanno avuto un pesante battibecco durante l’ultima puntata del Grande Fratello vip: Balotelli adesso dice la sua Ricordate la Lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona al Grande Fratello vip? E’ intervenuto sulla diatriba anche Mario Balotelli, uno che con Totti ha avuto qualche problemino in passato. Balotelli si è schierato al fianco della Blasi, con una dichiarazione palese apparsa tra le sue ...

Raffaella Fico - è finita con Alessandro Moggi : “Lei frequenta Nizza - dove vive Mario Balotelli” : Abbiamo visto Raffaella Fico in tv poche sere fa, a Matrix. Intervistata da Nicola Porro, la showgirl partenopea è intervenuta in difesa di Cristiano Ronaldo, il cinque volte Pallone d’oro accusato di molestie sessuali da una modella americana (i fatti risalirebbero al 2009, ndr). La Fico, che con Ronaldo è stata fidanzata quasi un anno, ha parlato ai microfoni della trasmissione di Radio 1 ‘Un giorno da Pecora’ rivelato di ...

LE IENE SHOW/ Diretta e servizi 23 ottobre : lo scherzo di Mario Balotelli e il "business" delle auto rubate : Le IENE SHOW, Diretta e servizi 23 ottobre: lo scherzo di Mario Balotelli al fratello Enock, il "business" delle auto rubate, i rischi legati ai sex toys e molto altro ancora..(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 19:24:00 GMT)

Andy Murray si affida al guru del fitness di Mario Balotelli : Il nome di Bill Knowles è sconosciuto ai più, ma molto comune tra gli atleti nel mondo. Considerato un vero e proprio guru del fitness, Knowles segue una metodologia che ha messo al servizio, tra gli altri, di sportivi del calibro di Tiger Woods , del rugbista Jonny Wilkinson e di ...