Marcia per vittime Marsiglia | crolla balcone | 2 feriti

Marcia indietro dei turchi - Pernigotti resta in Italia : ... dove finalmente potrà essere chiaro il destino dello stabilimento di Novi Ligure, che se dovesse essere chiuso definitivamente darebbe un duro colpo all'economia dell'intero territorio alessandrino. ...

Basket - Champions League 2018-2019 : la Reyer Venezia va a Bonn per riprendere la Marcia interrotta con Tenerife : L’Umana Reyer Venezia torna in campo questa sera nel quinto turno della Basketball Champions League 2018-2019. La squadra allenata da Walter De Raffaele fa tappa in Germania, alla Telekom Dome, casa del Telekom Baskets Bonn, da oltre vent’anni sponsorizzato dalla Deutsche Telekom, che ad oggi è la più grande azienda di telecomunicazioni in Germania e in Europa. Tra Serie A ed Europa, la Reyer ha perso soltanto un incontro, quello ...

L'auto va a fuoco durante la Marcia : paura per una coppia : CAROVIGNO - paura nella serata di sabato 3 novembre in via Serranova a Carovigno dove un'auto è andata a fuoco durante la marcia. A bordo c'era una coppia che è riuscita a lasciare l'abitacolo prima ...

Crollo ponte Morandi : una Marcia per le vittime : Torre del Greco non dimentica i quattro suoi cittadini che hanno perso la vita nel corso del Crollo del ponte Morandi a Genova, lo scorso 14 agosto. Il prossimo 14 novembre la città scenderà in strada ...

Marittimi in Marcia per non dimenticare : 'Giustizia per i morti di Genova' : TORRE DEL GRECO - Una marcia per chiedere 'Giustizia e verità per Matteo Bertonati, Gerardo Esposito, Antonio Stanzione e Giovanni Battiloro, i martiri di Genova', morti nel crollo del ponte Morandi ...

La scintilla tra i sindacati per una nuova Marcia dei 40 mila : Roma. Dicono che un fatto politico, prima di erompere, sia avvertibile come una scarica elettrica: è nell'aria. E infatti prima è cominciato uno show di cautele, delicatezze, tossettine, piedi di ...

Atletica - Eleonora Giorgi punta sulla 50 km di Marcia : “Motivata per questa nuova sfida” : La 50km di marcia femminile è la specialità dell’Atletica leggera di più recente introduzione: agli Europei di Berlino di quest’anno ha anche esordito nella rassegna continentale. Distanza praticata in campo femminile da circa due anni, il campo partenti anche nelle principali rassegne non è molto folto. Da oggi ci sarà anche un’italiana a puntare su questa specialità: si tratta di Elelonora Giorgi, che potrebbe ambire ...

Un mese di corse e risultati per il Gruppo Marciatori Barga : Sabato 6 ottobre a Riana, nel comune di Fosciandora, si è disputata la undicesima edizione del Trofeo Podista Ubriaco, gara di km. 8,00. Maicol Vanni del Gruppo Marciatori Barga ha impiegato il tempo ...

«Una Marcia dei 100mila per dire sì alle grandi opere» : Dario Gallina, presidente degli industriali di Torino, è da poco uscito dal Consiglio comunale. Nella veste del manifestante, atipica per un imprenditore, ha dato le ragioni del "sì" alla Tav. Con lui c'erano sindacalisti, commercianti, artigiani: rappresentanti di categorie produttive compatti. Un consigliere grillino gli ha chiesto se pensava di organizzare un'altra "marcia dei 40mila": "Ve ne porteremo 100mila", è stata la ...

Usa - 5mila soldati al confine con il Messico per fermare la Marcia dei migranti : Le alternative sono El Paso sempre nel Texas e San Ysidro , uno dei border più trafficati al mondo tra Tijuana e San Diego, in California, ma sarebbero oltre 3mila km.

Anpi e Forza Nuova in piazza per Desirée L'estrema destra in Marcia tra saluti romani e minacce : Non lo accettiamo né dai gruppi che si richiamano al fascismo, nè dalla politica in generale'. Il riferimento è al ministro dell'Interno Matteo Salvini, che qualche giorno fa - accolto da due schiere ...

Anpi e Forza Nuova in piazza per Desirée L'estrema destra in Marcia tra saluti romani e minacce : Da una parte i saluti romani e gli ululati razzisti verso i migranti, dall'altra i pugni chiusi e Bella Ciao del presidio antifascista. Di qua l'ostilità verso «gli immigrati che...

MotoGp - che errore per Bautista in qualifica : “mi è entrata una Marcia per sbaglio e la Ducati non si è fermata” : Il sostituto di Lorenzo partirà dodicesimo sulla griglia di partenza del Gp d’Australia, a causa di una caduta che lo ha visto protagonista in Q2 Terza e quarta fila per Andrea Dovizioso e Álvaro Bautista per il GP di Australia, in programma domani a Phillip Island alle ore 16:00 locali (le 6:00 in Italia). AFP/LaPresse Protagonista ieri di una scivolata che gli aveva impedito di girare per quasi tutte le FP2, questa mattina lo ...

Camion fa retroMarcia - morto operaio : ANSA, - CORTONA, AREZZO,, 26 OTT - Un operaio di 56 anni è morto investito da un Camion di Sei Toscana che stava effettuando, secondo una prima ricostruzione, una manovra di retromarcia. L'incidente è ...