Marche | scossa di terremoto lieve avvertita nel maceratese Tolentino | Camerino | Pieve

Terremoto Marche - scossa di 2.9 avvertita ad Ascoli Piceno : l’epicentro a Roccafluvione : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.9 e con epicentro a Roccafluvione è stata avvertita anche ad Ascoli Piceno e nella provincia, dalle zone dell'entroterra fino a quelle montane. Forti boati e qualche tremore, ma forze dell'ordine e vigili del fuoco non hanno registrato danni a cose o persone.Continua a leggere

Terremoto nelle Marche - scossa di magnitudo 3.6 a Ussita - : Secondo l'Ingv, l'evento si è verificato alle 23.57 dell'11 settembre a una profondità di 7,1 chilometri nel cuore del Parco dei Monti Sibillini. Non si registrano danni a persone o cose

Terremoto Marche : scossa magnitudo 3.5/ Ingv - ultime notizie : trema la terra anche alle Eolie : Terremoto oggi nelle Marche : scossa di M 3.7 sulla costa di Pesaro Urbino avvertita anche in Emilia Romagna. ultime notizie e scosse in tempo reale, Ingv .(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 22:59:00 GMT)

