Mangiare miele per dimagrire? Non credeteci | è una bufala dietetica

(Di sabato 10 novembre 2018) Una dieta “furba” in cui i vantaggi delsono solo apparenti Uno dei pregi del, se ben prodotto, sta nel fatto che si tratta di un alimento sicuramente naturale e genuino. Lo producono le api, fondamentali all’ambiente e alla biodiversità. Senza questo prezioso insetto non arriverebbero sulle nostre tavole tanti cibi che consumiamo giornalmente. La cosa si fa ancora più interessante se andiamo a vedere il significato della parola genuino. Siamo di fronte a un termine che ha una connotazione antica: al tempo degli antichi romani il padre che prendeva in braccio il figlio e se lo metteva sulle ginocchia (genus) riconosceva che quel figlio era suo. Un secondo pregio? Ha un contenuto calorico inferiore allo zucchero raffinato: 300 calorie per 100 grammi a fronte delle 400 dello zucchero. Calorie naturali. Mettendo insieme genuino, naturale e poco calorico, il nutrizionista Mike ...