Maltempo Venezia | 2 7 milioni per i primi lavori nella Basilica di San Marco

Maltempo Friuli Venezia Giulia : a Lignano erose spiagge e sponde Tagliamento : Una forte erosione del litorale sabbioso a Riviera e a Punta Faro, un grande riversamento di rifiuti spiaggiati, riportati dal Tagliamento sull’arenile e un’erosione della sponda alla foce del fiume. È questo l’elenco dei danni causati dal Maltempo a Lignano Sabbiadoro, come è stato illustrato dal sindaco della località balneare, Luca Fanotto, al vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, con delega alla Protezione Civile, ...

Maltempo - il governatore del Friuli Venezia Giulia Fredriga : “adesso il Lago di Barcis deve essere sghiaiato” [FOTO] : 1/5 Foto di Franco Marizza ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Anas : “Permane la chiusura al traffico per la SS 55” : In seguito all’intervento di verifica del versante da parte della Protezione Civile regionale che ha rilevato il pericolo di possibili nuovi fenomeni di distacco di massi isolati o di placche rocciose che potrebbero interessare il piano viabile sottostante, permane fino a lunedi’ 12 novembre la chiusura al traffico della statale 55 “dell’Isonzo”, nel comune di Doberdo’ del Lago (Gorizia). Lo comunica in una ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : ancora Maltempo e piogge intense fino a mercoledì : La Protezione civile del Fvg ha diramato un Allerta di colore giallo sulla regione per criticita’ idrogeologica. Dopo la tregua concessa nelle ultime ore una nuova perturbazione raggiungera’ il Friuli Venezia Giulia. Nella giornata di domani, informa una nota, sono attese piogge intermittenti anche abbondanti e localmente temporalesche, specie sulla fascia centro-occidentale. Sulle zone orientali probabili piogge decisamente ...

Torna il fenomeno dell'acqua alta a Venezia: oggi sono stati registrati 105 cm di acqua alta sul medio mare che hanno "allagato" l'8% della città a cominciare da Piazza San Marco che è una delle aree più basse. Il Centro maree del Comune rende noto che si tratta di una marea sostenuta pari a codice "giallo". Anche domani mattina è prevista acqua alta, a 120, ma il dato è sensibile a variazioni.

Maltempo Friuli Venezia Giulia : connessione ripristinata in quasi tutta la regione : “Il collegamento internet attraverso la fibra ottica Ermes e’ stato ripristinato in quasi tutte le aree del Friuli Venezia Giulia gravemente colpite dal Maltempo. Gli ultimi comuni ad essere ricollegati in ordine di tempo sono stati quelli pordenonesi di Erto, Cimolais e Claut”. Lo annuncia l’assessore regionale ai Sistemi informativi, Sebastiano Callari, evidenziando come, al massimo entro lunedi’ o martedi’ ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - frane e disagi : serviranno mesi per il ripristino di strade e elettricità : A causa di una frana che ha interessato la sede stradale, la statale 55 “dell’Isonzo” è temporaneamente chiusa al transito in località Jamiano, nel comune di Doberdà del Lago, in provincia di Gorizia. Lo comunica in una nota Anas Fvg. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Nessuna vittima, ma rischia ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : 700 interventi dei Vigili del Fuoco : La Protezione Civile si è attivata per l’emergenza Maltempo in Friuli Venezia Giulia con circa 2mila volontari, che hanno operato con 70 interventi di somma urgenza, volti al ripristino della viabilità e alla messa in sicurezza degli edifici, e con migliaia di interventi “minuti” a supporto della popolazione (trasporto medicinali, taglio alberi, pulizia stradale). Secondo le stime fatte dal Viminale, i Vigili del Fuoco hanno ...

Il Maltempo e l'acqua alta non fermano i turisti a Venezia : Venezia, askanews, - La marea record che nei giorni scorsi ha allagato il 75% del suolo cittadino, non ha spaventato i turisti che per il ponte dei morti stanno affollando le calli di Venezia. In ...

Maltempo in Friuli Venezia Giulia - governatore chiede stato calamità - : Nella Regione prosegue l'allerta meteo, particolarmente colpita la zona della Carnia. Fedriga: "La priorità è risolvere l'emergenza: i cittadini devono avere riscaldamento e luce" - METEO