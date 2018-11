Maltempo Veneto | prolungata fino a venerdì la sospensione della caccia

Maltempo - riaperto Ponte della Priula : “Il Veneto non molla” : “Il Veneto non molla. Eccone il simbolo”: lo ha detto il Presidente della Regione, Luca Zaia, oggi pomeriggio, quando la prima macchina è tornata a transitare sul Ponte Bailey di Ponte della Priula (Treviso), ricostruito dall’Anas in pochi giorni, dopo essere stato praticamente ‘portato via’ dalla piena del Piave causata dal catastrofico Maltempo dei giorni scorsi. La struttura era stata realizzata per mantenere il ...

Maltempo - lo 'spot' di Di Maio : io a Natale vacanze in Veneto : 'Io stesso verrò a Natale in vacanza qui, in questo luogo bellissimo'. Lo ha annunciato il vicepremier Luigi Di Maio, durante la sua visita a Rocca Pietore e Malga Ciapela , Belluno, , ai piedi della ...

Di Maio in zone Veneto colpite Maltempo : BELLUNO, 9 NOV - Visita del vicepremier Luigi Di Maio, e del ministro Riccardo Fraccaro oggi a Rocca Pietore, ai piedi della Marmolada, per una verifica ai danni causati dal maltempo: "Due cose - ha ...

Allerta Maltempo arancione in Veneto - Emilia-Romagna e Sicilia : Roma, 9 nov., askanews, - Una perturbazione di origine atlantica tenderà da stasera a posizionarsi tra la Tunisia e lo Stretto di Sicilia, determinando condizioni di maltempo sulla Sicilia, in ...

Maltempo - Di Maio : “Io a Natale in vacanza in Veneto” : “Io stesso verrò a Natale in vacanza qui, in questo luogo bellissimo”. Lo ha annunciato il vicepremier Luigi Di Maio, durante la sua visita a Rocca Pietore e Malga Ciapela (Belluno), ai piedi della Marmolada, rilanciando l’appello ai turisti italiani a fare le vacanze nelle località colpite dal Maltempo. “A causa delle avverse condizioni meteorologiche non sono potuto arrivare, assieme al ministro Riccardo Fraccaro, a ...

La Regione Veneto citerà cittadino abruzzese per frase pubblicata su Facebook dopo danni Maltempo : L'Aquila - Avranno uno strascico giudiziario i post su Facebook nei quali un dipendente di una Asl abruzzese ha rivolto ai cittadini veneti colpiti dal maltempo frasi come: "se fosse per me vi farei marcire insieme al legno delle vostre foreste abbattute". Nella sua prossima seduta, la Giunta Veneta formalizzerà l'incarico all'Avvocatura regionale di procedere sia in sede civile che penale contro l'autore del ...

Maltempo. Milano aiuta i Comuni del Veneto : Il Comune di Milano in aiuto delle popolazioni venete colpite dal maltempo dei giorni scorsi. È partita sabato scorso una

Maltempo : monitoraggio Avepa sulle zone colpite in Veneto : A seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito vaste aree del Veneto, il direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Nicola Dell’Acqua, in armonia con gli indirizzi formulati dalla Giunta Regionale, ha incaricato Avepa (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura) del coordinamento per le attivita’ di rilevamento del territorio regionale attraverso l’utilizzo di immagini satellitari, di foto aeree e di ...

Maltempo - la Protezione civile del Trentino in Veneto : TRENTO. La Protezione civile trentina opererà in Veneto nelle zone colpite dal Maltempo di Gosaldo, nell'alto Agordino e nel Bellunese. Al momento sono partiti nove vigili del fuoco permanenti mentre ...

Maltempo in Veneto - Bottacin : “Prosegue il ritorno alla normalità” : “La situazione delle utenze elettriche è in costante miglioramento e ormai la quasi totalità delle medesime è servita o già da rete o comunque da generatore. Continuano ad ogni modo contestualmente gli stacchi dei generatori laddove si sta provvedendo alla riattivazione delle normali linee elettriche. Circa l’acqua, resta invece in fase di sistemazione la tubazione a Rocca Pietore, territorio in cui ci sono ancora circa 400 utenze ...

Il Veneto conta i danni del Maltempo : E' in corso nella regione un censimento delle foreste per stabilire l'entità delle perdite di alberi e piante. Ma si lavora incessantemente per tornare alla normalità e ripristinare viabilità stradale,...

Maltempo Veneto : nessun rischio per la stagione invernale sulle Dolomiti : Nonostante l’ondata di Maltempo devastante dei giorni scorsi, nel territorio del Consorzio Turistico Dolomiti Stars non c’è alcun timore per la stagione invernale: gli impianti di risalita e le piste dei comprensori sciistici Civetta, Falcade-San Pellegrino e Arabba-Marmolada hanno subito danni minimi, in ogni caso risolvibili prima dell’avvio della stagione invernale. Anche le strutture ricettive parzialmente danneggiate ...