Maltempo - straripa torrente a Mazara del Vallo : allagamenti - danni e gente sui tetti : Nuova ondata di Maltempo in Sicilia dopo i morti di domenica scorsa. È straripato il fiume Mazaro a Mazara del Vallo, dove piove incessantemente dalla scorsa notte, così come in altri centri della provincia di Trapani. Il sindaco denuncia: “Emerge la gravità della situazione del fiume, aspettiamo interventi da 8 anni”.Continua a leggere

Allarme Maltempo sul Piemonte - il Po esonda a Pancalieri e straripa ai Murazzi : Campi allagati fuori città, a Torino l'acqua invade piste ciclabili e società remiere. Torna lo spettro dell'alluvione ventiquattro anni dopo il disastro del 5-6 novembre 1994

Maltempo - strage nel Palermitano : fiume straripa e sommerge una villa a Casteldaccia - dodici morti. Tra gli annegati due bambini : Una tragedia sconvolgente, ancora causata dal Maltempo che sta flagellando l’Italia da giorni: due famiglie hanno trovato la morte in una villa di Casteldaccia nel Palermitano. Altre tre vittime tra Vicari e Agrigento, un disperso a Corleone. Conte va in Sicilia

Maltempo Sicilia - straripa il Salso : domani scuole chiuse a Petralia Soprana (Palermo) : scuole chiuse domani a Petralia Soprana, in provincia di Palermo. Il sindaco Pietro Macaluso ha firmato un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a seguito dell’allarme rosso lanciato dalla Protezione Civile. Alla luce delle previsioni meteo che indicano pesante Maltempo e violenti temporali, anche per domani il sindaco ha deciso di lasciare a casa gli studenti e di consigliare a tutti i cittadini di non uscire di ...