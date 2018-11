Maltempo | Salvini ai Sindaci del Nord Est | “Non vi abbandoneremo”

Crozza e la tragedia Maltempo : 'Che fa il governo? Salvini che ride in foto' : La Copertina di Maurizio Crozza a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 non poteva non essere dedicata al dissesto idrogeologico: «Di Maio ha detto che la priorità del Governo è il dissesto ...

L'addio di Isoardi a Salvini e i danni del Maltempo. Di cosa parlare stasera a cena : Va bene, va bene, va bene. Inutile girarci intorno, tanto a cena parlerete della foto di quella foto, di quella coppia che si separa. Ma, come sempre, a troppa esposizione corrisponde qualche perdita nella significatività. Potete dirlo così a cena: ci si perde, si rimane confusi, ad essere proiettat

Maltempo : Salvini - da governo intervento senza precedenti (2) : (AdnKronos) - Sulla questione sollevata dalla stampa della rinuncia a 800 milioni di euro pronti in sede di Banca Europea degli investimenti per finanziare proprio opere di prevenzione di alluvioni e calamità naturali, Salvini ha detto "Non conosco la vicenda; mi sembra strano che un ministro a fron

Maltempo : Salvini - da governo intervento senza precedenti : Padova, 5 nov. (AdnKronos) - "Sono passate alcune ore e già questa settimana ci sarà un Consiglio dei ministri. senza fare nuove leggi contiamo di mettere a disposizione i primi interventi in tutta Italia, che è un intervento che non ha precedenti e poi arriverà tutto ciò che serve". A ribadire l'im

Maltempo - Salvini : 'Servono 40 miliardi per sicurezza territorio - UE mandi pure letterine' : Da nord a sud l'Italia sta vivendo il dramma del Maltempo ed in alcuni casi, come in Sicilia, si piangono anche vite umane. Ennesime tragedie di un Paese che si conferma fragile di fronte a precipitazioni copiose. Sulla questione è intervenuto Matteo Salvini che ha sorvolato le zone colpite dal Maltempo in Veneto e Trentino Alto Adige, prendendo contezza di quanto ingenti siano i danni determinati dagli eventi. [VIDEO] La conseguenza è la ...

Maltempo - Conte : «Un miliardo per il dissesto». Salvini : «Ne servono quaranta» : Il governo annuncia interventi per l'emergenza dopo il Maltempo che ha colpito la Sicilia, provocando 12 morti. «Stop al pagamento delle tasse per le popolazioni colpite dall'ondata di...

Conte a Palermo : dal Cdm 1 mld per i danni del Maltempo. Salvini nel Bellunese : : Il premier vola nelle zone devastate dell'Isola e promette subito misure per gestire l'emergenza. Gli fa eco il ministro dell'Interno, che aggiunge: 'Stop tasse e chiederemo l'attivazione del Fondo ...

Maltempo - Matteo Salvini e il selfie verso Belluno. L'Italia devastata - il Pd pensa a insultarlo. Lui li gela : L'Italia piange i morti e le devastazioni del Maltempo , ma Pd e sinistra pensano solo a Matteo Salvini . Per denigrarlo, ovviamente. Il vicepremier e ministro degli Interni ha visitato con la ...

Maltempo - 30 morti in una settimana. Verdi : “Salvini e la Lega responsabili della cementificazione e dei condoni” : Dal Lazio alla Liguria, dal Veneto alla Sicilia. Sono trenta le vittime dell’ondata di Maltempo che da una settimana sta mettendo in ginocchio l’Italia. Bufere di vento, grandine, mareggiate, piogge torrenziali e fiumi esondati hanno messo in ginocchio molte regioni, ora alle prese con la conta dei danni: solo in Veneto servirà almeno 1 miliardo di euro per ripristinare le strade e i boschi distrutti. “Troppi anni di incuria e malinteso ...

Maltempo - i Verdi attaccano : 'Colpa dei condoni'. Bonelli contro Salvini : ... taccia- conclude Bonelli- perché lui rappresenta quella politica che si riunisce in salotto che ha deciso la cementificazione d'Italia e d utilizza il dramma del Maltempo per farsi selfie sorridenti ...

Maltempo Sicilia - Leu e Verdi contro Salvini : “Se ne frega - è inadeguato e indegno” : Dopo il selfie sorridente e le dichiarazioni sull'ambientalismo da salotto, tutti attaccano il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Non solo il Pd, anche Nicola Fratoianni (Leu) lo critica: "Indegni per queste parole, e ancora più sgradevoli se ci mettiamo pure le foto sorridenti sui social mentre è in corso una tragedia". Critiche anche dai Verdi.Continua a leggere

Maltempo e polemiche sui selfie - Salvini : me ne frego e lavoro : Roma, 4 nov., askanews, - 'Se vado, mi criticano perché vado. Se non vado, mi criticano perché non vado. Se sono triste non va bene, se sorrido non va bene. Se commento un fatto mi attaccano perché lo ...

Maltempo in Veneto - "è il conto dell'ambientalismo da salotto" : polemica sulla frase di Salvini : Al vicepremier ha risposto via Twitter il segretario uscente del Partito Democratico Maurizio Martina: "Taccia chi ha fatto il condono"

Maltempo in Veneto - 'è il conto dell'ambientalismo da salotto' : polemica sulla frase di Salvini : Esplode la polemica dopo che il vicepremier Matteo Salvini , visitati alcuni luoghi devastati dal Maltempo in Veneto , ha commentato: "E' il conto dell' ambientalismo da salotto " . A questa frase ha ...