Maltempo Piemonte | nel VCO ancora interrotte due strade

Maltempo Piemonte : Lago Maggiore esonda nelle zone costiere : Continua il Maltempo sul Nord Italia per effetto delle persistenti correnti umide e instabili atlantiche. nelle ultime ore anche il Lago Maggiore ha aumentato considerevolmente il suo livello,...

Maltempo Piemonte : fiumi sopra la soglia di guardia - esondati il Lago Maggiore e il Lago d’Orta : Nella notte la Sala operativa regionale della Protezione civile del Piemonte non ha ricevuto particolari segnalazioni: le piogge hanno cessato di interessare gran parte del territorio regionale a partire dalle 24. I fiumi si sono mantenuti sopra la soglia di guardia, ma sotto quella di pericolo, con livelli dell’acqua in calo in tutti i punti monitorati. Anche il livello del Sesia è in diminuzione, pur rimanendo al di sopra del livello di ...

Maltempo Piemonte : situazione in miglioramento - Po sotto il livello di guardia a Torino : situazione meteo in miglioramento in Piemonte dopo le forti precipitazioni che hanno interessato soprattutto l’area nordoccidentale della regione. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 174 mm di pioggia ad Ala di Stura, nel torinese, 108 a Coazze e 104 ad Andrate Pinalba, sempre nel torinese. A Camparient, nel biellese 99 mm, a Piedicavallo (Bi) 87 mm, a Sambughetto (Vb) 86 mm. Le forti precipitazioni hanno determinato l’incremento ...

Maltempo Piemonte - allerta per la piena del Po : “Non avvicinatevi alle sponde dei fiumi” - ma domani niente scuole chiuse a Torino : Resta alta l’attenzione anche a Torino per l’ondata di Maltempo che nelle scorse ore ha coinvolto anche il capoluogo Piemontese dove il fiume Po è straripato ai Murazzi. Tutti i ponti cittadini sono aperti e percorribili e le pattuglie della Polizia municipale stanno monitorando la situazione che, al momento, desta attenzione, ma non evidenzia pericoli. Lo comunica una nota in cui si precisa che l’unica strada chiusa è quella ...

Maltempo - Piemonte : case a rischio nel Verbano - Trombe marine in Liguria - allerta arancione in Lombardia : Lombardia - Il Centro meteo regionale ha emanato un'allerta in codice arancione per il passaggio sul bacino di Milano di una perturbazione che prevede piogge diffuse da moderate a forti. I fenomeni ...

Maltempo Piemonte - allerta per la piena del Po : attivato satellite per seguire l’emergenza : attivato il monitoraggio satellitare per seguire la piena del Po. Lo fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile che, in considerazione del persistere delle precipitazioni sul Nord, ha attivato l’Agenzia Spaziale Italiana e Fondazione Cima per seguire gli effetti della piena del Po che sta interessando in queste ore il Piemonte e sta raggiungendo i livelli di guardia a Torino. Il monitoraggio satellitare consentira’, grazie ai ...

Maltempo - Piemonte : case a rischio nel Verbano - Trombe marine in Liguria - allerta arancione in Lombardia : Un'improvvisa ondata di piena del rio che lambisce la chiesa parrocchiale di Vogogna, nel Verbano, ha indotto l'amministrazione comunale a chiudere alcune strade del Paese. "Stiamo anche disponendo l'...

Maltempo Piemonte - canoisti cadono in un torrente : salvati dai Vigili del Fuoco : Due canoisti sono stati salvati dai Vigili del Fuoco a Traversella, nel Torinese. Stavano scendendo il torrente Chiusella, nonostante il Maltempo, quando l’imbarcazione, vicino al Ponte Prelle, tra Inverso e Traversella, si è ribaltata. I due, un americano e un italiano, sono finiti in acqua. Il primo è riuscito a tornare a riva; il secondo, invece, trascinato dalla corrente, si è fermato a qualche decina di metri di distanza solo quando ...

Maltempo - continua a diluviare in Piemonte e Liguria : piogge torrenziali tra Torino e Biella - la piena del Po fa sempre più paura [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/17 ...

Maltempo in Piemonte - piove senza sosta : il Lago d’Orta esonda a Omegna [FOTO LIVE] : 1/8 ...

Maltempo - situazione grave in Piemonte : il fiume Pellice travolge e distrugge il Ponte di Bertenga [FOTO LIVE] : situazione grave per il Maltempo in Piemonte, in modo particolare per la piena del torrente Pellice che nell’area di Pinerolo sta provocando serie criticità, travolgendo e distruggento il Ponte di Bertenga (vedi foto a corredo dell’articolo). Tre fiumi oltre il livello di guardia nel Torinese: sono Orco, Stura di Lanzo e Pellice il cui livello è ancora in crescita. Su tutto il Piemonte, nelle ultime 24 ore, si sono verificate ...

Maltempo Piemonte : cresce il fiume Po - esonda lago ad Omegna : Le piogge che stanno cadendo nelle ultime ore con la nuova perturbazione atlantica giunta sull'Italia centro-settentrionale sta portando disagi e danni in Piemonte, come vi abbiamo già descritto in...