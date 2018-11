Maltempo | medico morto nel Corleonese | lo zio della moglie era stato ucciso dai briganti

Maltempo : folla a funerali del medico : ANSA, - PALERMO, 10 NOV - Commozione, dolore e una chiesa gremita a Palermo per i funerali di Giuseppe Liotta, il pediatra morto nel nubifragio che si è abbattuto nel palermitano sabato scorso mentre ...

Maltempo Palermo : folla commossa ai funerali del medico Giuseppe Liotta : Chiesa gremita e folla commossa a Palermo per i funerali di Giuseppe Liotta, il pediatra che ha perso la vita a causa dell’alluvione verificatasi nella notte tra sabato e domenica, mentre si stava recando nell’ospedale di Corleone, dove lavorava. A celebrare la funzione religiosa, nella chiesa Mater Ecclesiae, è l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice. Presente anche il sindaco di Palermo. L'articolo Maltempo ...

Maltempo : oggi i funerali del medico Giuseppe Liotta - a Palermo bandiere a mezz’asta : Si terranno oggi i funerali di Giuseppe Liotta, il medico palermitano scomparso sabato sera a nel Corleonese durante l’alluvione che ha investito la provincia di Palermo ed il cui corpo senza vita è stato ritrovato giovedì. Le esequie saranno celebrate alle 10:30 nella chiesa Mater Ecclesiae di viale Francia. Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha disposto l’esposizione di bandiere a mezz’asta in segno di lutto, in tutte le ...

Maltempo - medico morto nel palermitano : domani funerali : Si svolgeranno domani, alle 11, i funerali di Giuseppe Liotta, 40 anni, il medico palermitano scomparso sabato sera a Corleone durante il nubifragio che ha investito la provincia di Palermo, e il cui corpo senza vita e’ stato ritrovato ieri, dopo quasi cinque giorni, in un vigneto a otto chilometri dall’auto. Dopo l’autopsia eseguita all’istituto di medicina legale dell’ospedale Policlinico, la salma sara’ ...

Maltempo Sicilia - aperta indagine sulla morte del medico : disposta autopsia : La Procura di Termini Imerese (Pa) ha aperto un’indagine sulla morte di Giuseppe Liotta, il medico scomparso durante il nubifragio di sabato scorso mentre andava in ospedale a Corleone per il suo turno di lavoro e trovato morto questa mattina. Il fascicolo e’ ancora a carico di ignoti e ipotizza i reati di inondazione e omicidio colposo. La Procura, diretta da Ambrogio Cartosio, ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima, ...

Maltempo - trovato il medico disperso a Corleone : “Il corpo è stato individuato dalla polizia” : “Alle 8.15 abbiamo avvistato il corpo del medico scomparso. Siamo stati attirati da un telone bianco e accanto abbiamo notato la presenza inequivocabile del cadavere”. Lo dice il commissario Maurizio La Rocca capo equipaggio a bordo dell’elicottero del quarto reparto volo della polizia di stato che ha avvistato questa mattina il corpo di Giuseppe Liotta di cui si erano perse le tracce sabato scorso. Nel velivolo insieme a La ...

Corleone - trovato il corpo del medico Giuseppe Liotta scomparso per il Maltempo : Dopo quattro giorni di ricerche intense, è stato ritrovato il cadavere del medico quarantenne Giuseppe Liotta , disperso sabato sera nel nubifragio che si è abbattuto in provincia di Palermo. Il corpo ...

Maltempo - Enpam : “Il medico scomparso è un esempio di valore civile” : L’Ente di previdenza dei medici e degli odontoiatri si unisce con commozione al cordoglio della famiglia di Giuseppe Liotta, il pediatra palermitano scomparso nel nubifragio che si è abbattuto su tutta la provincia siciliana nei giorni scorsi. “Liotta non ha esitato a mettere a repentaglio la propria vita per poter assistere i suoi piccoli pazienti. La sua condotta è un esempio di valore civile per noi tutti – ha detto il ...

Maltempo - trovato il corpo del medico disperso nel Palermitano : Roma, 8 nov., askanews, - Il cadavere di Giuseppe Liotta, il medico scomparso sabato scorso a Corleone, è stato trovato da una squadra di tecnici del corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ...

Maltempo : famiglia medico scomparso - 'ora riservatezza' : Palermo, 8 nov. (AdnKronos) - La famiglia di Giuseppe Liotta, il medico 40enne trovato morto in un vigneto di Corleone, dopo cinque giorni di ricerche esprime un "desiderio di riservatezza" e chiede di "limitare le informazioni sulla scomparsa prematura del medico al solo diritto di cronaca". A fars

Maltempo Palermo : ritrovato il medico disperso - il corpo sballottato dalla furia dell’acqua : ritrovato il corpo del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, disperso a seguito della violenta ondata di Maltempo che ha colpito la Sicilia nella notte tra sabato e domenica scorsi. Dell’uomo si sono perse le tracce mentre si recava in ospedale a Corleone per prendere servizio. Il corpo si trovava in località Frattina al confine tra Roccamena e Monreale, a circa 10 km da dove è stata trovata l’automobile, in un vigneto invaso ...

Palermo - ritrovato il corpo del medico Giuseppe Liotta. È morto a causa del Maltempo mentre andava al lavoro : È stato trovato il corpo del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, scomparso nel nubifragio che si è abbattuto in provincia di Palermo.Dopo oltre quattro giorni di ricerche il cadavere è stato trovato in territorio di Roccamena, nel vigneto di un'azienda agricola allagata dal fiume Belice sinistro. Il corpo è stato notato dall'equipaggio di un elicottero della polizia di Stato.Il cadavere era in località ...

Maltempo nel Palermitano - ritrovato in un vigneto il corpo del medico disperso : Il corpo di un uomo sulla quarantina è stato trovato in un vigneto nel Corleonese, in provincia di Palermo. Si tratta quasi sicuramente di Giuseppe Liotta , pediatra di 41 anni travolto dall' ondata ...

Giuseppe Liotta - trovato il corpo del medico/ Ultime notizie - 13esima vittima del Maltempo di Palermo - IlSussidiario.net : trovato corpo del medico Giuseppe Liotta. Ultime notizie, è la 13esima vittima del maltempo nel palermitano di sabato scorso