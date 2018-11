Maltempo | Mattarella | “Troppe emergenze | dobbiamo evitare altre perdite di vite umane”

meteoweb.eu

(Di sabato 10 novembre 2018) “Uno sguardo lungo puòla perdita diumane. Limitarsi a evocare la straordinarietà dei fenomeni per giustificare la non curanza è un incauto esercizio di sprovveduti“. E’ quanto dichiarato dal presidente della Repubblica, Sergio, in visita a Valle Mosso (Biella) per commemorare le 58 vittime dell’alluvione che colpì la zona nel 1968. Occorrono “saggezza e lungimiranza. Non bisogna lesinare le risorse, vi sia una rimodulazione delle priorità di spesa. La tutela ambientale e idrogeologica è amica delle persone. “La Repubblica ha il dovere di soccorrere le vittime delle catastrofi e di adoperarsi concretamente, terminata la fase dell’emergenza, per consentire nuove prospettive di vita a questi nostri concittadini. Il biellese non è stato lasciato solo allora”, ha aggiunto. “Lo Stato c’è, deve esserci e ...