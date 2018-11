Maltempo | Mattarella | lo Stato c' è ma è da sprovveduti parlare di straordinarietà

agi

(Di sabato 10 novembre 2018) “Loc'è,ci deve essere e sempre ci sarà dove si manifestano situazioni di precarietà e pericolo” come successe nel 1968 in Valle di Mosso e ora in Veneto, Sicilia, Liguria e Trentino: è l'assicurazione del presidente della repubblica, Sergio, alla cerimonia per l'anniversario dell'alluvione nel Biellese, invitando a "non lesinare le risorse" per le aree colpite, anche se si dovranno "rimodulare le priorità di spesa". Il Capo delloha lanciato un appello a far cessare "cementificazioni e consumo del suolo" e a evitare "slogan semplicistici e polemiche artificiose" dopo le tragedie. “Uno sguardo lungo in queste materie può far la differenza ed evitare le terribili perdite umane che si verificano, "ha osservato, ...