Maltempo Liguria | volo dirottato e case isolate a Prà

Maltempo Liguria - Toti : “Bene lo stato di emergenza - ma i soldi non bastano” : “Bene lo stato di emergenza che avevamo chiesto: ci consente di derogare ad alcune leggi, aprire i cantieri in fretta, smaltire i rifiuti, ripulire le spiagge. Non bastano però quei soldi, ne serviranno molti altri. Probabilmente non basteranno neanche i 200 milioni che ha promesso il premier Conte”. Giovanni Toti, il presidente della Regione Liguria, ha fatto cosi’ il punto sull’ultima ondata di Maltempo durante una ...

Maltempo Liguria : forti piogge a Genova - allagamenti a Pegli e Prà : allagamenti nella zona del ponente di Genova in particolare nei quartieri di Pegli e Prà. Le forti piogge hanno portato acqua in scantinati e sottopassi e creato piccoli smottamenti. L’acqua è scesa dalle alture fino a valle, invadendo anche l’Aurelia. In via Scarpanto i vigili del fuoco sono intervenuti per un tir rimasto in avaria in mezzo all’acqua. A Multedo allagato il sottopasso di via Pacoret. L'articolo Maltempo ...

Maltempo Liguria - mareggiata a Rapallo : molti equipaggi yacht a terra - super gru al lavoro : Situazione ancora critica in Liguria, in seguito al Maltempo che ha causato una strage di yacht e di imbarcazioni piccole medie, alcune anche da pesca, dopo una violenta mareggiata. Il problema crea preoccupazione per il lavoro diretto e l’indotto a Rapallo, dove molti equipaggi delle imbarcazioni affondate rischiano di perdere il lavoro. Molte attività commerciali e tanti servizi a Rapallo e nella vicina Santa Margherita sono inoltre ...

Maltempo sull’Italia Occidentale - tra nuove esondazioni in Sicilia ed allagamenti in Liguria : Maltempo live Un minimo depressionario sul Golfo del Leone (1012 hPa) attiva un flusso di correnti di Scirocco sul Tirreno e sul Ligure con ancora rovesci o temporali intensi al Nord-ovest e tra le isole Maggiori. Da domani il tempo migliorerà sulla penisola salvo residua instabilità sulla Sicilia. radar della protezione civile delle 16.00 Ma guardiamo a quanto accaduto oggi partendo dalla Liguria ove si segnalano fenomeni marittimi ...

Maltempo Liguria - Portofino isolata : lunedì arriva un’ambulanza : lunedì prossimo, 12 novembre, alle 9 la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale sarà a Portofino (Genova) insieme al sindaco Matteo Viacava per l’arrivo di un’ambulanza, trasportata via mare da Genova a bordo del traghetto Ichnusa della Blu Navy. Sarà presente anche il direttore generale della Asl4 Bruna Rebagliati. In attesa del ripristino della strada che collega Santa Margherita a Portofino, chiusa dopo la ...

Maltempo Liguria : allagamenti in A7 e interventi a Genova : Le intense precipitazioni che hanno interessato la Liguria nelle scorse ore hanno causato allagamenti sull’autostrada A7 nel nodo Genovese provocando disagi al traffico, in particolare nella parte tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e a Genova Ovest oltre che tra Sampierdarena e Genova Ovest. Nella giornata di ieri a Genova sono stati una sessantina gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per alberi pericolanti e ...

Allerta Meteo - weekend di forte Maltempo al Nord e all’estremo Sud : forti temporali in Sicilia - nubifragi in Liguria e piogge in Lombardia [MAPPE] : 1/19 ...

Il Maltempo non dà tregua alla Liguria : cede la piazzetta a Portofino - allagamenti a Rapallo : Il maltempo non dà tregua alla Liguria: a Portofino si è verificato un cedimento nella piazzetta, a causa delle precipitazioni delle scorse ore. Le piogge hanno fatto gonfiare il rio Fondaco che corre sotto il selciato a ciottoli della piazza e poi raggiunge il mare. L’area è stata interdetta. Il borgo è isolato (e raggiungibile solo dal mare) dal 29 ottobre, quando la mareggiata ha distrutto la strada che unisce Portofino a Santa ...

Maltempo Liguria : frana a Santa Margherita - treno esce fuori dai binari : A causa di una frana vicino alla stazione di Santa Margherita Ligure, è uscito dai binari il primo carrello di una carrozza di un treno regionale: la frana sarebbe stata originata dal cedimento di un muro di contenimento che delimita la linea, determinato dalle piogge abbondanti degli ultimi giorni. L’incidente si è verificato poco prima delle 6: la circolazione è stata inizialmente sospesa, poi è ripresa con ritardi fino a 60 minuti. Non ...