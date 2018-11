Maltempo Friuli | “Ok a commissario | risorse e semplificazione”

Maltempo Friuli Venezia Giulia : a Lignano erose spiagge e sponde Tagliamento : Una forte erosione del litorale sabbioso a Riviera e a Punta Faro, un grande riversamento di rifiuti spiaggiati, riportati dal Tagliamento sull’arenile e un’erosione della sponda alla foce del fiume. È questo l’elenco dei danni causati dal Maltempo a Lignano Sabbiadoro, come è stato illustrato dal sindaco della località balneare, Luca Fanotto, al vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, con delega alla Protezione Civile, ...

Trentino - Veneto e Friuli dopo i danni del Maltempo : «Venite - a Natale saremo pronti» : Enrico Fariselli è partito dalla zona di Ravenna alle 5 di domenica mattina. Alle 8 e 30 è arrivato sopra ad Alleghe, in Veneto, dove ha casa l'amico che accompagnava. Davanti si è trovato un paesaggio che non riconosceva più pur avendoci ...

Maltempo - il governatore del Friuli Venezia Giulia Fredriga : “adesso il Lago di Barcis deve essere sghiaiato” [FOTO] : 1/5 Foto di Franco Marizza ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Anas : “Permane la chiusura al traffico per la SS 55” : In seguito all’intervento di verifica del versante da parte della Protezione Civile regionale che ha rilevato il pericolo di possibili nuovi fenomeni di distacco di massi isolati o di placche rocciose che potrebbero interessare il piano viabile sottostante, permane fino a lunedi’ 12 novembre la chiusura al traffico della statale 55 “dell’Isonzo”, nel comune di Doberdo’ del Lago (Gorizia). Lo comunica in una ...

Maltempo : Toninelli domani in Veneto e Friuli - martedì in Liguria : “domani sarò in Veneto e in Friuli e martedì in Liguria. Vedrò alcuni dei luoghi più colpiti sul fronte della viabilità, incontrerò i sindaci e le autorità locali”. Lo annuncia il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. In dettaglio il ministro visiterà domani mattina santo Stefano di Cadore, Ovaro, Paluzza e Tolmezzo. Nel pomeriggio si rechera’ a Venezia. L'articolo Maltempo: Toninelli domani in Veneto e Friuli, ...

Maltempo - Animalisti Italiani : Fedriga sospenda la caccia in Friuli : Con l’ondata di Maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia, “gli animali selvatici sono allo stremo. Il loro habitat è stato gravemente danneggiato e si rischia concretamente di mettere in una irreversibile crisi un sistema naturale già stressato”. E’ quanto afferma il presidente di Animalisti Italiani onlus, che in una nota, rivolgendosi al presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, chiede di sospendere ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : ancora Maltempo e piogge intense fino a mercoledì : La Protezione civile del Fvg ha diramato un Allerta di colore giallo sulla regione per criticita’ idrogeologica. Dopo la tregua concessa nelle ultime ore una nuova perturbazione raggiungera’ il Friuli Venezia Giulia. Nella giornata di domani, informa una nota, sono attese piogge intermittenti anche abbondanti e localmente temporalesche, specie sulla fascia centro-occidentale. Sulle zone orientali probabili piogge decisamente ...

Maltempo - rasa al suolo un'altra foresta storica in Friuli : forniva legno per i violini Stradivari : ... danni dunque ma a questo ci sarà rimedio, questa gente a cui va tutta la solidarietà del mondo perché non chiedono nulla che di ricostruire di riparare i danni . La devastazione ha colpito anche le ...

Maltempo Friuli : chiusa la SS55 ‘Dell’Isonzo’ a Jamitano : Un tratto della strada statale 55 ”dell’Isonzo” tra il km 4,900 e il km 6,700 è stato chiuso al traffico in vita precauzionale, nei territori comunali di Jamiano e Doberdò, in provincia di Gorizia. “Il provvedimento – spiega Anas in una nota – si è reso necessario in via precauzionale a seguito dell’evento franoso che già ieri aveva reso necessaria la chiusura temporanea della strada per la rimozione di ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : connessione ripristinata in quasi tutta la regione : “Il collegamento internet attraverso la fibra ottica Ermes e’ stato ripristinato in quasi tutte le aree del Friuli Venezia Giulia gravemente colpite dal Maltempo. Gli ultimi comuni ad essere ricollegati in ordine di tempo sono stati quelli pordenonesi di Erto, Cimolais e Claut”. Lo annuncia l’assessore regionale ai Sistemi informativi, Sebastiano Callari, evidenziando come, al massimo entro lunedi’ o martedi’ ...

Maltempo - protezione civile 'In Veneto situazione apocalittica'. In Friuli colpita anche la seconda foresta degli Stradivari : 'La situazione è pesante, apocalittica, strade devastate, tralicci piegati come fuscelli'. Lo ha detto a Belluno il Direttore del Dipartimento della protezione civile Nazionale Angelo Borrelli all'...

Maltempo - protezione civile : "In Veneto situazione apocalittica". In Friuli colpita anche la seconda foresta degli Stradivari : Il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, parla di venti a 180 chilometri, strade devastate, paesi isolati in Veneto. La Coldiretti denuncia la strage nei boschi. Danni anche alla seconda foresta di abeti rossi in Val Saisera che forniva il legno per i preziosissimi...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - frane e disagi : serviranno mesi per il ripristino di strade e elettricità : A causa di una frana che ha interessato la sede stradale, la statale 55 “dell’Isonzo” è temporaneamente chiusa al transito in località Jamiano, nel comune di Doberdà del Lago, in provincia di Gorizia. Lo comunica in una nota Anas Fvg. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Nessuna vittima, ma rischia ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : 700 interventi dei Vigili del Fuoco : La Protezione Civile si è attivata per l’emergenza Maltempo in Friuli Venezia Giulia con circa 2mila volontari, che hanno operato con 70 interventi di somma urgenza, volti al ripristino della viabilità e alla messa in sicurezza degli edifici, e con migliaia di interventi “minuti” a supporto della popolazione (trasporto medicinali, taglio alberi, pulizia stradale). Secondo le stime fatte dal Viminale, i Vigili del Fuoco hanno ...