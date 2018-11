Maltempo | folla a funerali del medico

Maltempo Palermo : folla commossa ai funerali del medico Giuseppe Liotta : Chiesa gremita e folla commossa a Palermo per i funerali di Giuseppe Liotta, il pediatra che ha perso la vita a causa dell’alluvione verificatasi nella notte tra sabato e domenica, mentre si stava recando nell’ospedale di Corleone, dove lavorava. A celebrare la funzione religiosa, nella chiesa Mater Ecclesiae, è l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice. Presente anche il sindaco di Palermo. L'articolo Maltempo ...

Maltempo Trentino : ancora 50 sfollati a Dimaro : In Trentino il numero degli sfollati è sceso a 51, tutti a Dimaro, in val di Sole: lo rende noto la Provincia precisando che per quanto riguarda i trasporti questa mattina è stata riaperta la tratta ferroviaria Male’-Mezzana. Da lunedì possibile che venga ripristinato il transito dei treni sull’intera tratta. L'articolo Maltempo Trentino: ancora 50 sfollati a Dimaro sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - masso minaccia Monterosso : sfollata una famiglia : Un masso minaccia da oggi pomeriggio la passeggiata di Fegina di Monterosso, una delle Cinque Terre: per questo e’ stata sfollata una famiglia ed e’ stata chiusa la strada. Il borgo delle Cinque Terre, colpito nei giorni scorsi dalla violenta ondata di Maltempo, si trova cosi’ diviso a meta’. Sul movimento franoso si interverra’ a cominciare da domani. Nel frattempo i collegamenti tra il paese vecchio e la zona ...

Allerta Maltempo al Nord - 12 morti e centinaia di sfollati : Milano, askanews, - Il maltempo che ha colpito il centro e il Nord Italia negli ultimi due giorni ha ucciso 12 persone. Un bilancio pesante a cui si aggiungono le centinaia di persone sfollate, i ...

Maltempo - Dimaro : il paese ‘scomparso’ tra fango e detriti. Un morto e 200 sfollati : Il Maltempo ha messo in ginocchio l’Italia da Nord a Sud: il lunedì nero appena trascorso lascia il Bel paese alle prese con la conta di danni a cose e persone. Il bilancio è salito, nelle ultime ore, a undici vittime. Tanti comuni italiani, come Terracina in Lazio e Dimaro in Trentino Alto Adige, sono sommersi dai detriti. E le previsioni, per le prossime ore, non sembrano delle migliori: è ancora emergenza in molte regioni italiane a ...

Maltempo - Brennero riaperto Quattro famiglie sfollate a Genova : Via libera la traffico in entrambe le direzioni sull’autostrada ma non sulla statale. Chiusi diversi passi alpini. Disagi in tutta Italia: bel Frusinate è esondato un fiume, l’Adige è a livelli record a Verona

Maltempo - situazione sempre più difficile a Genova : famiglie sfollate. Il governatore Toti : “preoccupati per piogge e mareggiate” : Le piogge di questi giorni hanno provocato uno smottamento sotto il ponte dell’autostrada vicino a Staglieno, a Genova. Per questo quattro famiglie sono state sfollate. Lo ha detto il sindaco Marco Bucci. Gli assistenti sociali del Comune stanno cercando una sistemazione. “Nelle prossime 24 in Liguria ci saranno forti precipitazioni e una mareggiata che puo’ essere una delle piu’ potenti degli ultimi anni. La concomitanza ...

Maltempo - emergenza in Liguria : famiglie isolate e sfollate : Cinque famiglie isolate nel Comune di Davagna (Genova), otto sfollate a Luni (La Spezia). A Davagna e’ una frana su una strada comunale a limitare la viabilita’ per raggiungere le abitazione. A Luni la criticita’ e’ in localita’ San Rocco dove preoccupa il torrente Parmignola in una zona in cui la Regione sta mettendo in sicurezza gli argini danneggiati in passato. Qui le famiglie vengono sempre sfollate in via ...

Lo Stato di Sinaloa colpito dal Maltempo - Maradona parteciperà ad una cena di beneficenza per aiutare gli sfollati : L’allenatore dei Dorados parteciperà ad una cena di beneficenza nel corso della quale firmerà palloni della Lega messicana, il ricavato andrà alle persone colpite dal maltempo L’ex stella del calcio argentino Diego Maradona, allenatore dei Dorados club di seconda divisione del calcio messicano, parteciperà ad una cena di beneficenza per aiutare le vittime delle inondazioni in Messico, come ha annunciato il club. “Maradona ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : folla commossa all’ultimo saluto della vittima : Si sono tenuti questa mattina ad Assemini, a 20 km da Cagliari, i funerali di Tamara Maccario, la donna di 44 anni morta a causa del Maltempo che nei giorni scorsi ha colpito il sud della Sardegna. La donna era fuggita dalla sua abitazione in auto, con la famiglia, per tentare di mettersi in salvo, ma è stata travolta dalle acque del canale consortile Sa Murta, tra Assemini e Elmas. Tratti in salvo il marito Antonio Contini e le tre figlie, ma ...

Maltempo Sardegna : folla a camera ardente vittima : Tutta la cittadina di Assemini si stringe attorno alla famiglia di Tamara Maccario, la donna di 45 anni morta a causa dell’eccezionale ondata di Maltempo che devastato una parte dell’Isola. Trascinata dall’acqua mentre cercava di fuggire con il marito e le figlie dalla piena di un torrente vicino la propria abitazione, il suo corpo senza vita e’ stato recuperato ieri mattina dai sommozzatori dei carabinieri. Questa ...