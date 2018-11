Maltempo | con piena Po danni oltre il miliardo

Maltempo - Mattarella : Lutto ed emergenza ma confermo impegno di tutti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Maltempo : annullata visita Di Maio-Fraccaro in Trentino per condizioni meteo : Roma, 9 nov. (AdnKronos) - La visita del vicepremier Luigi Di Maio e del ministro per i Rapporti col Parlamento Riccardo Fraccaro, attesi oggi in Trentino Alto Adige, è annullata per disposizione della autorità competenti a causa delle avverse condizioni meteorologiche. La visita è posticipata e ver

Maltempo : Conte - gesto di Di Maio solidale : ANSA, - ROMA, 9 NOV - Il taglio dei costi della politica e' da sempre un impegno del Movimento 5 Stelle. I propri parlamentari negli ultimi anni si sono ridotti lo stipendio destinando le risorse recuperate a interventi per il micro credito. Ho ...

Santa Margherita Ligure - frana su treno : disagi e rallentamenti/ Ultime notizie "Conseguenza del Maltempo" - IlSussidiario.net : frana Santa Margherita Ligure: disagi e rallentamenti per i treni. Ultime notizie "Conseguenza del maltempo". Forti rallentamenti sulla linea

Maltempo Palermo - ‘piena’ di percolato nella discarica : “Scongiurato un disastro ambientale” : “In queste ore ho avuto conferma che a Bellolampo, dopo che le abbondanti piogge del fine settimana avevano creato una vera e propria ‘piena’ di percolato dalle vasche già esaurite, la situazione è tornata alla normalità e che la Rap è riuscita a smaltire tutti i liquami inquinanti senza che una sola goccia tracimasse”. Lo dice il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, spiegando che l’azienda di igiene ambientale ...

Maltempo - Costa a Regioni : oltre 6 miliardi contro il dissesto : Roma, 8 nov., askanews, - "Quello di oggi è stato un ottimo incontro, nel senso che abbiamo dialogato sul percorso per procedere bene e velocemente. Da una parte abbiamo presentato in termini concreti ...

Maltempo/ L'Italia piange le vittime - ma fa condoni con i criteri di 30 anni fa - IlSussidiario.net : Mentre L'Italia piange ancora le vittime del MALTEMPO, nel Decreto Genova si approva un condono con le caratteristiche del 1985

Maltempo : Conte smentisce il ministro dell’Ambiente sui fondi Bei : “Prendiamo atto che sui fondi anti-dissesto idrogeologico della Bei il Premier Conte smentisce il ministro dell’Ambiente Costa. Rispondendo al question-time di LeU sui motivi che hanno condotto alla scelta di rinunciare al prestito di 800 milioni, il Premier ha affermato che il governo non avrebbe rifiutato il prestito. Nessuna risposta e’ arrivata sugli altri quesiti, ossia come si intendano reperire i fondi e a che punto ...

AGRICOLTURA - Danni del Maltempo. Cossa : "Governo sospenda il pagamento di tasse e contributi previdenziali" : Sopratutto nel Sud Sardegna , numerosi imprenditori hanno perso interi raccolti , con pesanti ripercussioni nell'economia delle aziende e delle famiglie. "Perciò, ho chiesto al presidente Pigliaru ed ...

Maltempo : incontro e logo per Agordino : ANSA, - VENEZIA, 7 NOV - Un incontro e un 'logo' per rilanciare l'Agordino, valle tra le più colpite dall'ondata di Maltempo che ha investito il Veneto, partendo dal turismo e dalla cultura. Il primo ...

Maltempo Sardegna - Oristano conta i danni : deliberato lo stato di calamità naturale : La Giunta comunale di Oristano ha deliberato oggi lo stato di calamità naturale sull’intero territorio comunale per i gravi danni provocati nei giorni scorsi dall’ondata di Maltempo. La delibera sarà trasmessa alla Regione Sardegna che dovrà riconoscere lo stato di calamità naturale e avviare le procedure per la concessione degli aiuti economici secondo quanto stabilito della legge regionale 28 del 1985. Contestualmente, sulla base ...

Maltempo Trentino - Codacons : “Attenzione alla raccolta fondi” : “Numerose sono le iniziative di solidarieta’ avviate in questi giorni a seguito del Maltempo per sostenere il Trentino Alto Adige colpito da allagamenti ed esondazioni e i territori che hanno subito danni ambientali ingenti. Propositi lodevoli dove tuttavia rischiano di annidarsi soggetti senza scrupoli che speculano sulla bonta’ degli italiani, carpendone la buona fede”. Lo scrive in una nota Codacons che invita la ...

Maltempo - serre e campi distrutti : conto per 1 miliardo. I danni nelle regioni : Si concentra nelle campagne un terzo dei danni provocati dal Maltempo in Italia , con raffiche di vento, nubifragi, esondazioni, trombe d'aria e grandinate che hanno colpito pesantemente l'agricoltura ...

Giorgio Vacchiano : "Agire dopo le tragedie ci costa 10 volte tanto - l'unica arma contro il Maltempo è la prevenzione" : "Più che protezione civile si dovrebbe cominciare a parlare di prevenzione civile" dice Giorgio Vacchiano. Il ricercatore, laureato in scienze forestali e secondo la rivista Nature uno degli 11 emergenti migliori al mondo, parla ad Huffpost dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Italia. "Era preventivabile - dice il 38ennne torinese - e la colpa è di tutti". Prevenire è meglio che curare, certo, ma è ...