Maltempo | al via la raccolta fondi in Trentino

Maltempo in Sicilia : nubifragio su Mazara del Vallo - straripa il Mazaro e trascina via le barche : Forti piogge in Sicilia, colpita Mazara del Vallo da un nubifragio. straripa il fiume cittadino. Rispettata in pieno l'allerta arancione emessa ieri per la Sicilia : un forte temporale si è...

Maltempo Pavia : rientra l’allarme per il livello dei fiumi Po e Ticino : rientra l’allarme per il livello dei fiumi in provincia di Pavia: alle 09:30 al Ponte della Becca (alla confluenza del Ticino nel Po) il Po era sceso a circa 2,42 metri sopra lo zero idrometrico, oltre due metri in meno rispetto al livello massimo registrato nella notte tra mercoledì e giovedì. Inoltre, spiega in una nota il Comune di Pavia, “dalle ore 8:00 di questa mattina, venerdì 9 novembre 2018, può essere ufficialmente ...

Maltempo : una frana svia un treno regionale a Santa Margherita - nessun ferito : Una frana, dovuta al cedimento di un muro di contenimento vicino alla stazione di Santa Margherita, ha causato l'uscita dai binari del primo carrello di una carrozza di un treno regionale, l'11361. È ...

Maltempo - dal Cdm via libera allo stato d'emergenza per 11 regioni - : Accolta la richiesta di Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e Trentino Alto Adige. Il ministro Lezzi: "Stanziati 53,5 milioni ...

Maltempo Pavia : il Sesia esonda in Lomellina - paura per il Ticino : La piena dei fiumi nell’area di Pavia è oggetto di stretto monitoraggio: il Sesia è esondato nella notte in Lomellina da Palestro fino a Candia-Breme dove sfocia nel Po. L’allerta resta al secondo livello su tre e riguarda anche il Ticino. “Possibile ondata di piena del fiume Ticino. In mattinata – spiega il Comune di Pavia – è stato deciso di posizionare a titolo precauzionale un divieto di sosta dalle ore 14:00 ...

Maltempo : Allerta arancione per il fiume Po a Pavia - Lodi e Cremona : Allerta per la piena del Po nelle province di Pavia, Lodi e Cremona. A comunicarlo la Sala Operativa della Protezione Civile della Lombardia, la cui attivita’ e’ coordinata dall’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni. L’avviso di criticita’ con codice arancione per rischio idraulico riguarda le zone PO1 (provincia di Pavia, Po-Tanaro), PO2 (provincia di Pavia, Tanaro-Ticino) e PO4 (province di ...

Lavoro. Pescatori di Santa Gilla fermi per via del Maltempo : Il Sindaco incontra i rappresentanti dei Pescatori di Santa Gilla. Si è tenuto in Piazza Palazzo un incontro tra il Sindaco Metropolitano Massimo Zedda e alcuni rappresentanti del Consorzio Ittico di ...

Maltempo - continua a diluviare in Piemonte e Liguria : piogge torrenziali tra Torino e Biella - la piena del Po fa sempre più paura [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/17 ...

Maltempo : Verona in aiuto a Belluno - già inviati i soccorsi per l'Agordino : Verona, 6 nov. (AdnKronos) - Verona ha inviato stamattina all'alba i suoi uomini nel bellunese, per supportare le operazioni di soccorso nei territori colpiti dal Maltempo. Sono 4 gli agenti volontari della Polizia municipale partiti in direzione Agordo, muniti di motoseghe e dell’attrezzatura neces

Maltempo in Sicilia : strade chiuse e riaperte - la situazione viabilità : In corso gli interventi di Anas in Sicilia per il ripristino della transitabilità sulle strade statali interessate dall’eccezionale ondata di Maltempo del fine settimana. È stata riaperta la SS113 ‘Settentrionale Sicula’ che, nella giornata di domenica, era stata chiusa in via precauzionale dal km 238 al km 250 tra Torre Colonna e Bagheria, al fine di ispezionare due ponti in muratura investiti dall’onda di piena dei corsi ...

EMERGENZA Maltempo - ESERCITO AL LAVORO PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA´ IN PROVINCIA DI PALERMO : PALERMO, 4 novembre 2018. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura di PALERMO ha chiesto l'intervento dell'ESERCITO per il RIPRISTINO DELLA viabilità delle arterie stradali che permettono di ...

Maltempo - allerta arancione in Valcamonica ma riapre la ferrovia : Brescia, 4 novembre 2018 - L'ondata di Maltempo che ha flagellato la Vallecamonica, nel bresciano, non accenna a diminuire e gia' nelle prossime ore l'allerta e' tornata ad essere arancione per venti ...

Maltempo - allagamenti a Roma : chiuso un tratto in via Collatina : chiuso un tratto di via Collatina, alla periferia di Roma, a causa di un allagamento per le forti piogge. Sul posto la polizia locale. La strada è chiusa da via Longoni a via Capranesi. L'articolo Maltempo, allagamenti a Roma: chiuso un tratto in via Collatina sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : Anas al lavoro per il ripristino della viabilità : Prosegue il lavoro di personale e mezzi Anas sulla viabilità della Sicilia interrotta dal Maltempo e per ripristinare le condizioni di percorribilità sulle rete stradale in gestione. E’ temporaneamente chiusa in via precauzionale la strada statale 113 ‘Settentrionale sicula’ al km 239,000 per consentire verifiche su un ponticello interessato dalla piena di un corso d’acqua. Per un evento franoso è inoltre chiusa al traffico la strada ...