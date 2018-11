Maltempo a Mazara | Randazzo | Lega | | Il sindaco non ha comunicato l´allerta meteo

Maltempo Sicilia - esonda fiume a Mazara del Vallo : sfollati e barche affondate - allerta anche per il fiume Delia [FOTO] : 1/7 ...

Maltempo : Santangelo (M5S) - a Mazara danni ingenti : Palermo, 10 nov. (AdnKronos) - "E' un vero dramma quello sta colpendo la nostra amata terra. Le alluvioni stanno causando ingenti danni e c’è bisogno di azioni assolutamente straordinarie”. Lo dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Vincenzo Maurizio Santangelo che oggi, alle ore 15, s

Maltempo - Sicilia “colpita e affondata” dai temporali Mediterranei : disastro a Mazara del Vallo - Allerta Meteo in tutta l’isola [LIVE] : Allerta Meteo – Come ampiamente previsto nelle scorse ore, violenti temporali hanno colpito la Sicilia occidentale nella notte e nelle prime ore del mattino. Sono caduti addirittura 106mm di pioggia a Mazara del Vallo, 91mm a Salemi, 80mm a Fulgatore, 51mm a Marsala, 46mm a Castelvetrano, 40mm a Sciacca, 38mm a Erice, 34mm a Trapani e Partanna. Parliamo quindi di vere e proprie bombe d’acqua, in un’area già messa a dura prova ...

