Malibu | brucia il paradiso Almeno cinque vittime nella California devastata

Brucia la #California. Evacuata #Malibu, almeno cinque morti

(Di sabato 10 novembre 2018) La velocità con cui si propagano le fiamme è pari a 80 campi da football al minuto, secondo la Cnn. Latorna are, sia a Nord sia a Sud, e a contare ledel fuoco. Ma quello che sconvolge di più, questa volta, è il ritmo a cui viaggiano i roghi e il fatto che, a essere devastato, sia anche ilvip del Golden State,. Ci sono morti e feriti, hanno confermato le autorità.5 solo a Paradise, 27mila abitanticontea di Butte, a nord di Sacramento, interamente rasa al suolo. Lo sceriffo della contea ha detto che isono morti carbonizzati nelle loro auto. Ma la vera conta dellearriverà solo quando gli incendi saranno spenti, e per ora non si sa quando questo avverrà.Gli unici numeri certi, anche se in evoluzione, sono quelli dei residenti evacuati: 175mila persone, tra cui le intere comunità di Paradise e. Qui l'ordine ...