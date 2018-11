Malena come Moana | dopo trent’anni una pornostar su Rai1 per raccontare il proprio lavoro

meteoweb.eu

(Di sabato 10 novembre 2018) Oggi alle 23:35 suè in programma la puntata “Sex Therapy” della trasmissione Petrolio, che indaga i comportamenti sessuali degli italiani. In studio è presente laper mostrare gli aspetti del suonel settore dell’intrattenimento per adulti. Quasi un debutto,vent’anni: negli anni ’80 una protagonista di film a luci rosse era chiamata a illustrare la propria professione sul primo canale nazionale, eraPozzi. Un parallelismo già preannunciato, lo scorso 11 maggio durante la puntata di Chiambretti Matrix su Canale 5, da Rocco Siffredi, scopritore e mentore professionale dell’attrice di Gioia del Colle (BA). Il noto attore, regista e produttore italiano di pellicole per adulti aveva sottolineato che,, la veraitaliana è la 35enne attrice Filomena Mastromarino, in arte. L'articolo: ...