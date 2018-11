Macron e Merkel a cerimonia Armistizio

Macron e Merkel a commemorazione firma armistizio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

"Conferenza Per la Libia" - Macron e Merkel isolano l'Italia. L'ingombrante presenza di Usa e Russia : Non perché non si capisca il perché dell'atteggiamento di Germani e Francia: gli interessi in gioco sono milioni di milioni, il petrolio libico è il migliore al mondo,. Senza il duo franco tedesco ...

Merz - il Macron della Germania che punta al dopo Merkel : Merz si è già espresso fortemente a favore di un'unione europea più forte nell'economia, nel lavoro e nel sociale. E si è detto rammaricato che la Germania non abbia ancora risposto a Macron a dovere ...

Al summit sulla Siria a Istanbul Erdogan - Macron - Merkel e Putin : ... - Si è aperto a Istanbul il summit tra Russia, Turchia, Francia e Germania volto ad arrivare a una soluzione politica alla guerra in corso da sette anni in Siria."Gli occhi della Siria e del mondo ...

Siria - Putin "Isis ha 700 ostaggi Usa e Ue"/ Ultime notizie : presto summit a 4 con Erdogan - Macron e Merkel : Secondo quanto annunciato dal presidente russo Putin, forze dell'Isis avrebbero preso in ostaggio circa 700 persone tra cui molti cittadini europei e americani in Siria(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 18:29:00 GMT)

Siria : il 27 ottobre summit Putin-Merkel-Macron-Erdogan : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Giuseppe Conte - la foto a Bruxelles che fa imbestialire i grillini : beve una birra con Macron e Merkel : C'è stato il tempo anche per una birra in compagnia tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e gli altri capi di governo arrivati a Bruxelles per il Consiglio europeo. A testimoniarlo c'è anche ...

Conte e la diplomazia del bicchiere : dopocena con Macron e Merkel : Bruxelles, 19 ott., askanews, - diplomazia del bicchiere: dopo le critiche e gli avvertimenti dalle istituzioni e dai partner europei sulla manovra e sul debito pubblico italiano, per Giuseppe Conte ...

Manovra - Conte al Consiglio Ue : “Oettinger? Aspetto critiche”/ Ultime notizie - vertice con Merkel e Macron : Manovra, Conte al Consiglio Ue per convincere l'Europa: "Oettinger? Aspetto critiche ma legge è bella". Ultime notizie, bilaterali con Merkel e Macron: Governo sotto pressione(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 10:09:00 GMT)

Manovra - stasera vertice a Palazzo Chigi. Conte incontrerà Merkel e Macron : Corsa contro il tempo e tante scadenze in agenda per il governo gialloverde. Nella giornata di domani, infatti, il Consiglio dei ministri sarà chiamato a chiudere sul decreto fiscale e disegno di ...

Manovra - Conte incontrerà Merkel e Macron prima del Consiglio Ue. Stasera alle 19 riunione di governo a Palazzo Chigi : Teleborsa, - Corsa contro il tempo e tante scadenze in agenda per il governo gialloverde. Nella giornata di domani, infatti, il Consiglio dei ministri sarà chiamato a chiudere sul decreto fiscale e ...

Crozza a Fazio : “Sei uno dei grandi nemici di Salvini con Macron - Merkel e una dozzina di Paesi europei. Ti odia come Stato sovrano” : Nella copertina di Che Fuori tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai 1, Maurizio Crozza spiega perché l’avversione di Salvini nei confronti del conduttore sia in realtà una sorta di complimento: “Sei uno dei suoi grandi nemici insieme Juncker, Macron, Merkel e una dozzina di Paesi europei. In pratica ti odia come Stato sovrano”. Video Rai L'articolo Crozza a Fazio: “Sei uno dei grandi nemici di Salvini con Macron, Merkel e ...

Germania - vertice Merkel-Erdogan : in preparazione summit su Siria con Putin e Macron. Dündar diventa caso diplomatico : vertice bilaterale insidioso quello di venerdì tra il Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e il Cancelliere tedesco, Angela Merkel, a Berlino. Tema principale sul tavolo dei leader era la situazione in Siria, per la quale la leader della Cdu ha poi annunciato un vertice con Erdogan, Vladimir Putin e ed Emmanuel Macron. Ma la visita del “Sultano” di Ankara aveva anche lo scopo di raffreddare i rapporti tra i due Paesi, diventati ...

Bce - la Merkel cede a Macron I nomi in corsa per il dopo Draghi : Il 2019 sarà un anno cruciale per il futuro dell'Unione Europea. Non solo le elezioni Ue della prossima primavera, cambieranno anche i nomi dei presidenti della Commissione euopea e della Bce. Mario Draghi è pronto a cedere il suo posto. Ma a chi? Fino a qualche tempo Segui su affaritaliani.it