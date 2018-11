Macedonia | ministro esteri | entrare nella NATO non vuol dire essere nemici della Russia

Il ministro degli Esteri della Grecia si è dimesso dopo una lite interna sull’accordo con la Macedonia : Il ministro degli Esteri greco Nikos Kotzias ha annunciato di essersi dimesso dalla sua carica. Sembra che il motivo sia un litigio interno al governo che riguarda in parte gli accordi di Prespa con la Macedonia sul cambio di nome dell’ex The post Il ministro degli Esteri della Grecia si è dimesso dopo una lite interna sull’accordo con la Macedonia appeared first on Il Post.

Ministro Trenta da oggi in visita in Macedonia e Kosovo : Roma, 17 set., askanews, - oggi e domani il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta sarà in Macedonia e Kosovo in visita ai contingenti italiani e alle autorità politiche locali. In particolare, in ...