M5s | in caso di condanna nessun automatismo

Processo Raggi - il M5s 'Dimissioni In caso di condanna nessun automatismo' : ROMA - Il giorno della sentenza che riguarda l'accusa di falso in atto pubblico per il sindaco di Roma, Virginia Raggi, si apre con la difesa del Movimento 5 Stelle. Che chiama in causa il proprio ...

Roma : vertici M5s - in caso di condanna Raggi è fuori - si torna al voto (2) : (AdnKronos) - Stamani sul destino della sindaca, imputata per il reato di falso in relazione alla nomina di Renato Marra alla direzione del dipartimento Turismo del Campidoglio, si era espresso il vicepremier e capo politico del Movimento Luigi Di Maio: "io non conosco l’esito del processo, ma il no

Roma : vertici M5s - in caso di condanna Raggi è fuori - si torna al voto : Roma, 9 nov. (AdnKronos) - Nessun escamotage. Se domani il verdetto per la sindaca di Roma Virginia Raggi dovesse essere la condanna in primo grado, il M5S terrà la linea dura. Dunque dimissioni subito, e, in caso di mancato passo indietro, 'cartellino rosso': per i 5 Stelle l'espulsione sembra l'un

Il caso Asi agita la maggioranza Il M5s : scelta non condivisa : Polemica su twitter del viceministro grillino dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, Lorenzo Fioramonti sulla decisione di Marco Bussetti di rimuovere Roberto Battiston dall'incarico di presidente dell'Agenzia spaziale italiana (Asi). "Ho appreso anche io questa notizia dai social network stamattina - ha twittato Fioramonti - non sarebbe male se decisioni che attengono allo sviluppo ed alla leadership ...

Il caso reddito agita il governo - M5s compatto : «Il contratto si rispetta» : Non si placa la polemica tra M5S e Lega su reddito di cittadinanza e quota 100. Mentre Salvini, dopo l'incontro di ieri in serata tra Conte e Giorgetti, ci tiene a ribadire che non...

Il caso Muos divide il M5s : “Sarà smantellato”. Ma la ministra della Difesa frena : Gli attivisti 'No Muos' e gli esponenti pentastellati siciliani attendono la comunicazione di Luigi Di Maio, che ha annunciato importanti novità sul dossier. Ma la ministra della Difesa Trenta sembra di tutt'altro avviso: "L'unica voce ufficiale sul tema è e sarà quella del governo". Il M5S a Niscemi, dove si trova l'impianto della Us Navy, ha raccolto il 53,4% dei voti promettendo di smantellare l'impianto di comunicazione.Continua a leggere

M5s - Giulia Sarti : “In caso di condanna - le dimissioni di Virginia Raggi sono un atto dovuto” : A parlare è Giulia Sarti, parlamentare del Movimento 5 Stelle, al microfono del giornalista Luca Sommi nel corso di “Punto esclamativo”, il primo talk politico in diretta su Facebook. “Abbiamo uno statuto che dice: ‘in caso di condanna in primo grado per determinati reati le dimissioni dall’incarico sono un atto dovuto’”. Incalza Sommi: “Se il 10 novembre dovesse essere condannata la sindaca di Roma Virginia Raggi cade la ...

Condono - il caso Ischia spacca l'M5s.Il ministro Costa contrario : valuti il Parlamento : ROMA - Il ministro dell'ambiente Sergio Costa , un avversario storico delle sanatorie,, 'non riesco a declinare il verbo Condono',, ha espresso tutto il suo disagio sul Condono edilizio ad Ischia ...

"Ecco il caso di Mario". Le slide del M5s su come funziona il reddito di cittadinanza : come funziona il reddito di cittadinanza? In attesa di leggere la legge, il Fatto Quotidiano ha pubblicato alcune slides su slideshare per presentare il progetto di sostegno al reddito messo a punto dal professore Mimmo Parisi della Mississipi State University.Le slide vedono alcune persone come protagoniste, come Mario, e seguono tutti i passaggi che dovranno affrontare per l'accesso al reddito di cittadinanza e le accompagnano fino ...

Governo M5s-Lega sotto accusa : ‘Prima protesta venuta dalla scuola? Non è un caso’ : dalla Buona Scuola renziana alla ‘Scuola in peggio‘ del ‘Governo del cambiamento…in peggio’. L’ex sottosegretario al Miur, Gabriele Toccafondi, in occasione di un suo intervento a Didacta, la mostra-convegno sul mondo dell’istruzione in corso a Firenze, non ha risparmiato le critiche nei confronti del Governo Movimento5stelle-Lega. Toccafondi: ‘Dilettantismo incosciente, non è un caso se la prima ...

Caso Educativi - Lega e M5s attaccano Gandolfi : per ora consulenza gratuita : Diventa un Caso politico la possibile consulenza della Fondazione Istituti Educativi al vicepresidente della Provincia , l'architetto Pasquale Gandolfi, per l'asta delle ex Clarisse di Bergamo. Lega e ...

Caso Riace - Anpi chiede a M5s di fermare Salvini : Sul Caso Riace interviene l'Associazione Nazionale Partigiani. Si rivolge ai 5 Stelle con una lettera e chiede al Movimento di fermare Matteo Salvini, che vuole cancellare la cittadina calabrese come ...

Pizzo. Sul caso Riace interviene Carmen Manduca portavoce comunale M5s : Sul caso Riace interviene Carmen Manduca, portavoce comunale di Pizzo. È la prima esponente del M5S in Calabria ad esprimersi

Caso Cucchi - il ministro M5s Barbara Lezzi chiede scusa alla famiglia : alla fine le scuse del governo per la famiglia Cucchi sono arrivate. Non da Matteo Salvini ma dal ministro per il Sud Barbara Lezzi , del MoVimento 5 Stelle. Intervistata questa mattina da Massimo ...