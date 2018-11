Lutto a Uomini e Donne | Scomparsa Una Dama!

Morta Renata Di Ancona - Lutto a Uomini e Donne : era la più amata del trono Over : Grave lutto a Uomini e Donne . E' Morta Renata Di Ancona , amata protagonista del trono Over della popolare trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi . ' In punta di piedi, così.... Come d'...

Uomini e Donne a Lutto : è morta Renata del Trono Over : Trono Over di Uomini e Donne: addio a Renata Di Ancona E’ scomparsa, qualche ora fa, la dama del Trono Over di Uomini e Donne Renata Di Ancora. La dama ha preso parte al programma ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5 per qualche anno, proprio all’esordio di questa “nuova” versione del format della trasmissione. A dare l’annuncio ci hanno pensato il figlio di Renata Di Ancora e sua nipote sul profilo ...

Lutto a Uomini e Donne : il trono over piange Renata : Un mese fa la notizia della morte di Rocco Di Perna ha sconvolto l’intera famiglia di Uomini e Donne. Era il 14 ottobre scorso quando la notizia choc ha presto fatto il giro del web: il cavaliere del trono over che aveva partecipato alle passate edizioni della trasmissione di Maria De Filippi, si è tolto la vita lanciandosi dal balcone del suo appartamento al terzo piano a Foggia. Dalle prime informazioni circolate, Di Perna è stato subito ...

