Luisa Ranieri a teatro diretta dal marito Luca Zingaretti | ' Tutta fuoco e famiglia'

Teatro della Pergola : Luca Zingaretti dirige Luisa Ranieri in 'The Deep Blue Sea' : ... dopo essersi immersa nel mondo dell'autore, Terence Rattigan, che cosa ha capito dell'amore? "C'è tanta solitudine ed egoismo nel mondo maschile di The Deep Blue Sea . I protagonisti maschili ...

Che tempo che fa - Luca Zingaretti dedica una poesia a Luisa Ranieri : “Mi piace che ogni poesia d’amore sia rivolta a ogni donna” : Luisa Ranieri e Luca Zingaretti ospiti di Fabio Fazio a Che tempo Che Fa su Rai1, hanno raccontato la loro prima volta insieme a teatro con la pièce “The Deep Blue Sea”, che sarà a Firenze dal 9 novembre al teatro Della Pergola e a Roma dal 20 novembre all’Argentina. Luca Zingaretti al termine dell’intervista ha raccontato di portare sempre con se un libretto su cui annota appunti e pensieri e da lì ha letto alcuni versi di una ...

Maldamore : trama - cast e curiosità sul film con Luca Zingaretti e Luisa Ranieri : Traditi che a loro volta tradiscono, consapevoli e inconsapevoli, personaggi che cercano amore ma trovano sesso e altri che cercano sesso ma trovano amore mentre interagiscono con terzi che cercano tutto senza trovare nulla: tutto questo e molto di più nella commedia del 2014 Maldamore, diretta dal regista Andrea Longoni e in onda mercoledì 31 ottobre alle 21.25 su Rai1. Maldamore: il trailer Maldamore: la trama Una coincidenza banale, la ...

The deep blue sea - le immagini inedite di backstage di Luisa Ranieri diretta per la prima volta da Luca Zingaretti : Nelle immagini inedite di backstage dello spettacolo The deep blue Sea un emozionato Luca Zingaretti dirige per la prima volta a teatro Luisa Ranieri nel capolavoro di Sir Terence Rattigan. La pièce che sarà a Firenze dal 9 al 18 novembre al Teatro Pergola e a Roma dal 20 novembre al 2 dicembre al Teatro Argentina, racconta una straordinaria storia d’amore e di passione che porta la riflessione su quello che si è disposti a fare per inseguire ...

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri/ “Siamo felici - non temiamo l’invidia. Il ‘Commissario’ ci ha fatti sposare” : Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sono a teatro con The deep blue sea. Lui in regia, lei in scena, parlano di un amore tormentato. Loro, invece, sono innamorati e felici(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 12:25:00 GMT)

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti : la loro prima volta sul piano lavorativo : Luisa Ranieri e Luca Zingaretti (l’amatissimo Commissario Montalbano) suggellano la loro “prima volta” assieme. Come è noto i due bravissimi attori sono sposati anche nella vita, ma per la prima volta lavorano ad un lavoro teatrale insieme: lui è il regista, lei la protagonista di una pièce tratta da un testo del drammaturgo Terence Rattigan. Luca Zingaretti dirige la moglie Luisa Ranieri Stavolta Montalbano si prende una pausa, e l’attore che ...

Luisa Ranieri pazza d’amore per il marito Luca Zingaretti : “Una virilità prorompente - sono fortunata” Leggi l’intervista : sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. A sedici anni dalle nozze, è sempre più forte l‘amore L'articolo Luisa Ranieri pazza d’amore per il marito Luca Zingaretti: “Una virilità prorompente, sono fortunata” Leggi l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

“La sua virilità…”. Ma come?! Luisa Ranieri - confessioni hot su Luca Zingaretti. Non aveva mai parlato del marito in questi termini : Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, una delle coppie dello spettacolo italiano che piace tanto all’azienda di viale Mazzini, ovvero la Rai. Lei, infatti, ha appena sbancato con la fiction “La vita promessa” capace di battere per due settimane consecutive il Grande Fratello Vip e convincere talmente tanto che in azienda si sta pensando alla produzione della seconda stagione della nuova fiction. Luca Zingaretti, marito di Luisa ...

Luisa Ranieri parla del marito Luca Zingaretti : “Ha una virilità prorompente - sono fortunata” : “Ho avuto la fortuna di incontrare la mia metà: possiamo stare anche silenzio e capirci al volo“. A sedici anni dalle nozze, Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono uniti da un legame sempre più forte. In un’intervista al settimanale Io Donna, l’attrice si è lasciata andare a lunghe confidenze sul suo rapporto con il marito, lo storico interprete del commissario Montalbano, di cui è innamoratissima. Tra loro, spiega l’attrice, c’è stima ...

Luisa Ranieri pazza d'amore per Luca Zingaretti : "Una virilità prorompente" : L'attrice racconta la storia con il collega sposato seduci anni fa e padre delle figlie Bianca ed Emma

“La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre coraggio nella nuova fiction di Raiuno. : nuova fiction in quattro puntate su Raiuno. Si tratta de “La vita promessa” con protagonista Luisa Ranieri. In onda in prima serata domenica 16, lunedì 17, lunedì 24 settembre e lunedì 1 ottobre. Luisa Ranieri è Carmela, una siciliana bella e risoluta, ma anche e soprattutto moglie innamorata e madre protettiva. Vittima delle attenzioni indesiderate […] L'articolo “La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre ...

Luisa Ranieri parla del marito : com’è Luca Zingaretti a casa : Il marito di Luisa Ranieri è Luca Zingaretti, il Commissario Montalbano Luisa Ranieri e Luca Zingaretti formano una delle coppie più belle dello showbiz italiano. Complici, affiatati e riservati, sono innamorati dal 2005 e hanno due figlie, Emma e Bianca. Ma com’è il Commissario Montalbano lontano dal set e dalle luci della ribalta? A raccontarlo […] L'articolo Luisa Ranieri parla del marito: com’è Luca Zingaretti a casa ...

“La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre coraggio nella nuova fiction di Raiuno. : nuova fiction in quattro puntate su Raiuno. Si tratta de “La vita promessa” con protagonista Luisa Ranieri. In onda in prima serata domenica 16, lunedì 17, lunedì 24 settembre e lunedì 1 ottobre. Luisa Ranieri è Carmela, una siciliana bella e risoluta, ma anche e soprattutto moglie innamorata e madre protettiva. Vittima delle attenzioni indesiderate […] L'articolo “La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre ...

Luisa Ranieri alza il sipario sulla nuova Stagione di Prosa del Teatro Comunale : Nove, gli spettacoli " due in più rispetto allo scorso anno a cui potranno assistere 499 spettatori " inseriti nel cartellone presentato martedì 25 settembre al Palazzo Municipale alla presenza del ...