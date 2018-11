Lucie Safarova pronta al ritiro | agli Australian Open l’addio al mondo del tennis

sportfair

(Di sabato 10 novembre 2018)ha annunciato oggi il suo addio al: la 31enne cecaad iniziare una nuova avventura ed appendere la racchetta al chiodo “Amo ancora ile mi mancherà molto, ma ho voluto finire in bellezza, il momento è arrivato“. Sono le parole con cuiha annunciato il suo addio aldopo gli. A Praga per la finale di Fed Cup la 31enne ceca ha poi aggiunto: “La mia carriera è stata bella, sono molto felice e orgogliosa di tutto quello che sono riuscita a fare“. La ex n.5 delha deciso di lasciare dopo infortuni e problemi di salute, causati a suo avviso soprattutto “dallo stress e dai continui viaggi. E’ per tale ragione che ho deciso di intraprendere un altro cammino che mi renderà più felice. Grazie alho percorso tantissimi paesi però adesso vorrei anche conoscerli“. ...