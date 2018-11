: Lucca, va in giro con taser: denunciato - NotizieIN : Lucca, va in giro con taser: denunciato - Cyber_Feed : • Cyber News • #Lucca, va in giro con taser: denunciato - TelevideoRai101 : Lucca, va in giro con taser: denunciato -

Si aggirava per Forte dei Marmi () infastidendo i passanti armato di una "torcia". Poi, è salito a bordo della sua auto allontanandosi. L'uomo, un bulgaro di 44 anni residente nel Modenese, è statodai carabinieri per porto abusivo di arma: "Si tratta di una torcia luminosa a led munita di un secondo interruttore che converte il raggio in scossa elettrica" come confermano a Televideo i carabinieri del comando della compagnia di Viareggio. I militari hanno rintracciato l'uomo e sequestrato il "".(Di domenica 11 novembre 2018)