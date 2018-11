Lo Zecchino d’oro torna con Francesca Fialdini e Gigi e Ross Baudo e Antonella Elia

Zecchino d’oro 2018 - ospiti di sabato 10 novembre : ospiti ed anticipazioni della prima puntata de Lo Zecchino d’Oro 2018 condotto da Francesca Fialdini e Gigi & Ross su Rai 1 Al via sabato 10 novembre 2018 il primo appuntamento con la 61esima edizione de Lo Zecchino d’Oro 2018 in onda alle 16.35 su Rai1. Il Festival Internazionale della Canzone del Bambino è condotto da Francesca Fialdini insieme a Gigi & Ross, con la direzione artistica di Carlo Conti e la direzione musicale ...

Zecchino d’oro 2018 torna su Rai 1 : ecco quando : Tutto pronto per la 61° edizione de Lo Zecchino d’Oro 2018 , il Festival Internazionale della Canzone del Bambino in arrivo su Rai1: ecco le anticipazioni Lo Zecchino d’Oro 2018 torna su Rai1 con la sua 61° edizione. Il Festival della Canzone del Bambino sarà trasmesso tra novembre e dicembre su Rai 1 con quattro appuntamenti pomeridiani e una prima serata. ecco tutte le anticipazioni. Zecchino d’Oro 2018 : quando inizia Al via ...

Zecchino d’oro 2018 - quando va in onda - conduttori e canzoni : tutto quello che c’è da sapere : Sta per tornare in televisione lo Zecchino d’oro, storico programma dedicato ai bambini in onda su Rai Uno. Scopriamo insieme quando va in onda e chi saranno i conduttori dello Zecchino d’oro 2018. Prevista anche una serata speciale con Carlo Conti a dicembre. Eccovi tutte le anticipazioni attualmente conosciute circa il programma televisivo. Zecchino d’oro 2018, Gigi e Ross con Francesca Fialdini alla conduzione. Alla ...