Lo staff di Di Maio ci costa 670mila euro Ma la sua reputazione on line è da incubo

ilgiornale

: Luigi #DiMaio assume un altro social media manager nel suo staff (e supera #Salvini). Di @mauromunafo - espressonline : Luigi #DiMaio assume un altro social media manager nel suo staff (e supera #Salvini). Di @mauromunafo - ivanscalfarotto : Apre una task force sulla Cina, prende un sottosegretario che viveva in Cina, sceglie un bravo diplomatico in staff… - giornalettismo : Triplo incarico per #DiMaio? Allora serve un triplo staff. Ecco l'elenco completo: il Fatto Quotidiano lo paragona… -

(Di sabato 10 novembre 2018) L'ultimo scivolone di Di, quello di chiamare "Ping" il presidente della Cina Xi Jinping (forse pensando che Xi e Jin siano una specie di doppio nome e Ping il cognome) ha molto divertito il web con miriadi di prese in giro dell'avventura cinese del vicepremier. Non è la prima e non sarà l'ultima volta che i social mettono nel mirino Di, molto sfottuto in rete. In effetti la web reputation, l'immagine su internet del capo politico M5s non è un granché. Per la precisione, era molto meglio quando non era ministro, mentre da quando governa la suaonsta letteralmente crollando (al contrario del collega vicepremier Salvini, in ascesa). Secondo l'analisi dell'osservatorio Reputation Science per Lettera43 la popolarità ondi Diè crollata in poco tempo del 49%, con critiche e attacchi registrati molto spesso anche tra i commenti della sua stessa pagina ...