LIVE Caruana-Carlsen | Mondiale scacchi 2018 in DIRETTA | 10 novembre Tutti gli

(Di sabato 10 novembre 2018) Buon pomeriggio e benvenuti a questa nostra. Il mondo degliha gli occhi puntati sul match per il titolotra Magnuse Fabiano, in corso di svolgimento a Londra. Si gioca oggi la seconda partita del match, dopo che la prima ha dato il benvenuto a spettatori reali e virtuali con sette ore di battaglia finite in una patta in 115 mosse, per la verità preannunciata da almeno 60 in ragione della natura della posizione che si è venuta a creare. Il norvegese, detentore del titolo, quest’oggi giocherà con il Bianco, mentre l’italoamericano dovrà riuscire a cancellare il ricordo di un inizio non esaltante, anche se è stato in grado di strappare un mezzo punto che, verso il primo controllo del tempo, pareva poco più di un’utopia. Ricordiamo la cadenza di gioco: 100 minuti a giocatore per le prime 40 mosse, con incremento di 30 secondi ...