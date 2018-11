L' italiano Sisto Malaspina vittima dell' attacco a Melbourne

ilgiornale

(Di sabato 10 novembre 2018) È unche con il suo bar aveva fatto conoscere il caffè espresso adiventando un'istituzione nella città australiana laterroristico di venerdì. Il 74enne, comproprietario di Pellegrinìs Cafè, popolarissimo ritrovo vicino al Parlamentoo Stato di Victoria, è stato ucciso dal 30enne di origini somale, Hassan Khalif Shire Ali che ha aggredito passanti e poliziotti con un coltello nel centro di, a Bourke Street.Il suo nome, così come la sua gentilezza e il perenne sorriso, erano amatissimi dagli avventori del Pellegrinìs Cafe, tra cui l'attore Russell Crowe. Da quanto riportano alcuni media locali, è stato lo stesso, ignaro, ad accorrere in aiuto del giovane quando la sua macchina ha preso fuoco ed è stato colpito a morte. Il suo assassinio ha sconvolto tanti a, come dimostrano i fiori e i tributi lasciati ...