L’Italia non è un Paese per giovani? In 7 anni sparito un quinto delle imprese

Kurz : «Manovra da cambiare - L’;Italia non può diventare una seconda Grecia» : «Per come è stata proposta, la manovra italiana non può essere accettata e non rispetta il Patto di stabilità. Farebbe crescere persino di più il debito italiano, mentre stiamo ancora...

Non solo rischio-Italia - ecco perché i mercati sono tornati sulL’;ottovolante : L’economia è in ripresa e le società quotate a Wall Street si preparano a un’altra stagione di utili record, perché allora è tornata ai massimi la volatilità? L’impennata dei tassi Usa ha provocato contraccolpi pesanti in Borsa perché si teme che un’eccessivo rialzo dei rendimenti dei Treasury possa spingere una parte del mercato preferire questi ultimi alle azioni...

Spread e Borse : perché il mercato non crede alL’;Italia : Non è la prima volta che un Governo prova a “tirare” sul deficit. Non è la prima volta che un Governo prova a sbattere i pugni sul tavolo a Bruxelles. Eppure questa volta il mercato mostra nei confronti dell’Italia una tensione molto forte, tanto che lo Spread sta sui massimi dal 2013. Perché? Ecco i tre motivi...

Def - Juncker boccia L’;Italia : «Se non siamo rigidi - euro a rischio». Tria : «Non sarà la fine della moneta unica» : «Il deficit italiano al 2,4% è una deviazione significativa dai parametri Ue». Lo ha detto all’eurogruppo il commissario Ue Pierre Moscovici precisando che per quanto riguarda il deficit/pil nominale non viene superata la soglia del 3%, ma per il deficit strutturale le regole Ue indicano la necessità di una riduzione. Tria non partecipa all’Ecofin di domani...

Draghi avverte L’;Italia : le parole fanno danni ma non c’è contagio - il Qe finirà come previsto : È un’illusione l’idea che il Qe possa essere prolungato per venire incontro all’Italia: la sua funzione, ha del resto spiegato, «non è quella di assicurare che i deficit pubblici siano finanziati in tutte le situazioni». Anche perché l’aumento dei tassi italiani non ha avuto ripercussioni negli altri Paesi europei...