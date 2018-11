L’Isola di Pietro 2 | Elena incinta | perde il bambino? Anticipazioni sulla gravidanza

L’Isola di Pietro 2 - Caterina è molto confusa : anticipazioni 11 novembre : Continuano le vicende de L’isola di Pietro 2, la fiction di Canale 5 che ha visto il ritorno di Gianni Morandi alla serialità televisiva dopo tanti anni: domenica 11 novembre a partire dalle 21.25 c’è un nuovo appuntamento con le storie di Pietro Sereni, pediatra che lavora a Carloforte, in Sardegna, con il bernoccolo per le indagini complicate. Al suo fianco anche Chiara Baschetti, Michele Rosiello e Federico Russo nel cast regolare ...

Erasmo Genzini - vita privata e fidanzata di Diego delL’Isola di Pietro : “La amo” : fidanzata e vita privata di Erasmo Genzini, attore de L’Isola di Pietro La vita privata e la fidanzata di Erasmo Genzini non sono più un segreto. Attraverso la sua ultima intervista rilasciata a DiPiù TV, abbiamo scoperto che ha una storia di ben sette anni, che diventa sempre più solida. C’è amore vero a unirli: “Quando […] L'articolo Erasmo Genzini, vita privata e fidanzata di Diego dell’Isola di Pietro: “La ...

L’Isola di Pietro 2 - Quarta Puntata : Matteo ha l’HIV! : L’Isola Di Pietro 2, trama Quarta Puntata: Elena scopre di essere incinta, ma rischia di perdere il bambino. Scompaiono misteriosamente dei farmaci per la cura dell’Hiv. Il medico di Carloforte pensa che sia stata Patrizia! Continuano gli appuntamenti settimanali con la fiction L’isola di Pietro 2. Una nuova indagine verrà portata avanti per cercare di risalire alla verità sull’uccisione di Vanessa Silas. Ma gli occhi saranno ...

Ascolti tv - testa a testa tra Fabio Fazio e Gianni Morandi con L’Isola di Pietro 2 : testa a testa tra Che Tempo che Fa su Rai1 e L’isola di Pietro 2 in onda su Canale 5. Il programma condotto da Fabio Fazio è stato infatti seguito da 3.647.000 telespettatori contro i 3.347.000 telespettatori ottenuti dalla serie targata Mediaset. La fiction con Gianni Morandi ha vinto però in termini di share con il 15,51% contro il 14,52% raggiunto dal programma di viale Mazzini. Ascolti tv domenica 4 novembre, la prima serata Le Iene ...

L’Isola di Pietro 2 - quarta puntata : Elena e Diego in pericolo : Anticipazioni L’isola di Pietro 2, quarta puntata: Elena in ospedale Giro di boa per L’isola di Pietro 2. Ieri sera è andata in onda la terza delle sei puntate previste che è stata seguita da 3.347.000 telespettatori pari al 15,51% di share. Cosa accadrà nella quarta puntata de L’isola di Pietro 2 in onda domenica 11 novembre? Silas ha ricevuto una lettera di riscatto per il presunto rapimento della figlia Vanessa; decide, ...

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs L’Isola di Pietro 2 | Dati Auditel 4 novembre 2018 : Terza sfida fra Fabio Fazio e Gianni Morandi. Chi ha vinto, secondo gli Ascolti tv ieri, 4 novembre 2018, la prima serata fra Rai 1 e Canale 5 ovvero fra Che tempo che fa e L’Isola di Pietro 2? Quanti telespettatori, invece, hanno seguito altri programmi sugli altri canali come Le Iene su Italia 1, Non è L’Arena su La7 o C’è posto per 30 su Nove? Ecco tutti i Dati Auditel. Ascolti tv ieri, 4 novembre 2018 +++ Ascolti TV ieri IN USCITA ...

L’Isola di Pietro 2 tra prostituzione e HIV : Gianni Morandi convince ancora il pubblico di Canale 5 : Un'altra rocambolesca puntata de L'Isola di Pietro 2 ha conquistato il pubblico di Canale 5 e non solo sui social ma anche a livello di ascolti che continuano ad essere a livello del competitor diretto, Che tempo che fa, nonostante la differenza di prodotto. Anche ieri sera è andata bene a Gianni Morandi e i suoi che si sono ritrovati davanti a delle incredibili scoperte che hanno messo molta carne al fuoco che solo nelle ultime puntate riuscirà ...

L’Isola di Pietro 2 - anticipazioni puntata 11 novembre : l’ombra dell’HIV sui giovani della fiction : L’Isola di Pietro 2 torna in onda la prossima settimana, l’11 novembre, con la quarta puntata in cui si continuerà a mettere insieme sul giallo della morte della compagna prima e della figlia di Silas poi. L’imprenditore sembra ormai pronto a collaborare con la polizia ma quando riceve la lettera di richiesta di riscatto cerca di fare tutto da solo per poi scoprire che si trattava solo di una falsa pista, il padre di Fabrizio ...

Replica L’Isola di Pietro 2 terza puntata : dove rivedere la serie tv : L’Isola di Pietro 2, Replica quarta puntata: ecco dove rivederla La Replica della terza puntata de L’Isola di Pietro 2 è facilmente recuperabile. Se siete dei veri fan della serie TV di Canale 5, non potrete proprio perdervi nulla. Anche perché, nell’ultimo episodio andato in onda, sono successi degli avvenimenti che hanno cambiato drasticamente alcuni […] L'articolo Replica L’Isola di Pietro 2 terza puntata: dove ...

Anticipazioni L’Isola di Pietro 2 quarta puntata : Elena in ospedale - Diego nei guai : L’Isola di Pietro 2, Anticipazioni quarta puntata di domenica 11 novembre 2018 Queste Anticipazioni sulla quarta puntata de L’Isola di Pietro 2 ci fanno sapere che Elena (Chiara Baschetti) dovrà rimanere sotto osservazione. I medici dovranno evitare che abbia un aborto spontaneo. È quindi certo che Elena è incinta di Alessandro (Michele Rosiello), ma non […] L'articolo Anticipazioni L’Isola di Pietro 2 quarta puntata: ...

L’Isola di Pietro 2 : anticipazioni quarta puntata di domenica 11 novembre 2018 : Gianni Morandi Sei puntate, dirette da Giulio Manfredonia (anche regista di Rocco Schiavone 2) per RTI e Lux Vide, riporteranno il pubblico di Canale 5 su L’Isola di Pietro ad un anno di distanza dalla messa in onda della prima fortunata stagione. Nuovi eventi sconvolgeranno la vita di Carloforte, del dottor Pietro Sereni (Gianni Morandi) e della sua famiglia, tra casi che coinvolgeranno ancora una volta dei ragazzi molto giovani, che il ...

L’Isola DI PIETRO 2 - anticipazioni 4^ puntata (domenica 11 novembre) : anticipazioni quarta puntata della fiction L’isola di PIETRO 2, in onda domenica 11 novembre 2018 in prima serata su Canale 5: Proseguono le indagini sull’omicidio di Vanessa (Beatrice Vendramin). Matteo (Federico Russo), al quale la ragazza ha trasmesso il virus HIV, viene fermato ed interrogato. Mentre Diego (Erasmo Genzini) tende a riavvicinarsi a Caterina (Alma Noce), PIETRO (Gianni Morandi) scopre che Elena (Chiara Baschetti) è ...

“L’Isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate : trame e anticipazioni. : L’isola di Pietro 2 , la fiction che lo scorso anno ha visto il ritorno alla recitazione di Gianni Morandi vestendo le parti di un pediatra nella fiction di Canale5, torna da questa sera, nella collocazione della domenica, con la seconda serie, anche stavolta composta da sei puntate. Vediamo le trame delle varie puntate. L’Isola […] L'articolo “L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate: trame e ...

L’Isola di Pietro 2 terza puntata : trama e anticipazioni 4 novembre 2018 : L’Isola DI Pietro 2 terza puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, torna su Canale 5 la fiction con Gianni Morandi. Di seguito trama e anticipazioni del terzo appuntamento domenica 4 novembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’Isola di Pietro 2 trama puntata: trama e anticipazioni 4 novembre 2018 Pietro viene coinvolto da Fabrizio nella sua crisi familiare, il padre del ragazzo sembra avere molto da ...