Lippi bacchetta Mourinho | Poteva risparmiarsela

Maria De Fi Lippi bacchetta in diretta Belén Rodriguez : "Non mettere il cu** a pizzo - stai normale" : Rimprovero bonario di Maria De Filippi a Belén Rodriguez nella puntata di Tu sì que vales del 20 ottobre 2018. La showgirl e conduttrice è stata invitata al centro del palco da Roberto d'Amico,...

