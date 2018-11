L' impietoso primo piano della Ferragni a X Factor

ilgiornale

: @diMartedi il confronto tra #Monti e #Conte è impietoso. Il primo conosce e sa fare, il secondo recita male il copione scritto da altri. - Nico_73 : @diMartedi il confronto tra #Monti e #Conte è impietoso. Il primo conosce e sa fare, il secondo recita male il copione scritto da altri. - QuandoFacundo : Dopo tanta calma e pazienza, arrivati a un terzo di campionato, credo si possa già fare un primo bilancio. Impietos… - realvarini : @TuttoMercatoWeb Qua di impietoso ci sono solamente articoli come questo. Punto primo con Caldara arriva Higuain, p… -

(Di sabato 10 novembre 2018) Dagospia parla già di guerra di X-ai Ferragnez. Già perché pare che nell'ultima puntata, la produzione del programma di Sky non pare sia andata per il sottile con la coppia. Ma andiamo con ordine. La, nelle ultime puntate, sta presenziando in prima fila per sostenere il suo Fedez. Un gesto d'amore, insomma. Ma nell'ultima puntata, però, qualcosa è andato storto: "Chiara, in prima fila tra il pubblico, prima viene inquadrata impietosamente, stretta in unche sembrava uscito dalla lente del dermatologo. Poi per fortuna al secondo passaggio la regia ci risparmia ildei suoi pori e vediamo la influencer in tutta la sua bellezza".Un vero e proprio peccato perché Chiara è certamente una delle più belle influencer al mondo e ha fattobellezza il suo brand. Perché rovinare il suo viso con un'inquadratura simile? Ma non solo. Perché poi gli ...