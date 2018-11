Libia : Francia spinge per data elezioni : PARIGI, 10 NOV - "Sicurezza, economia e processo politico": questi i punti fondamentali che il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, intende sostenere durante la conferenza sulla Libia organizzata dall'Italia a ...

Libia - Conte : "Ruolo Francia è fondamentale - ci ha assicurato appoggio" : 'Il ruolo della Francia nel percorso di stabilizzazione della Libia è fondamentale, ci hanno assicurato il loro appoggio e la loro partecipazione alla conferenza di Palermo'. Queste le parole di ...

Libia : Conte - Francia assicura appoggio : ANSA, - TUNISI, 2 NOV - "Non avrebbe senso sul dettaglio parlare dei dettagli. Ma sono in corso colloqui. Ma tutti i Paesi hanno confermato partecipazione al più alto livello. Su Macron ho avuto ...

Libia - Conte : massima attenzione Francia su conferenza Palermo : Roma, 2 nov., askanews, - 'Stiamo definendo l'agenda e i dettagli, sulla partecipazione dei singoli paesi non avrebbe senso ora. Confermo che tutti i paesi avranno partecipazione ai più elevati ...

CAOS Libia/ Luttwak : così la Francia vuole boicottare la pace dell'Italia - IlSussidiario.net : La Francia convoca un vertice sulla LIBIA a Parigi pochi giorni prima di quello che l'Italia ha organizzato a Palermo. Nuovo sgarbo di Macron all'Italia?

Eni si allea con British Petroleum E la Francia è la prima vittima in Libia - : E questa esclusione ha un peso anche per quanto riguarda non solo gli idrocarburi, ma anche la politica. Il fatto che la Gran Bretagna scelga l'Italia per il petrolio e il gas in Libia, di fatto è un ...

Libia - Usa e Russia con l’Italia. La Francia resta isolata all’Onu : Un passo in avanti e due indietro. Mentre Tripoli rimane ostaggio di intese fragili e scontri armati, all’Onu si è consumata una battaglia sul dossier libico che ha visto i tentativi di incursione della Francia infrangersi sul muro diplomatico russo-americano in sponda con l’Italia. ...

Migranti - Grandi (Unhcr) : “La Libia non è un paese sicuro. Italia e Francia lavorino a soluzione comune” : “Gli sbarchi devono avvenire nel porto sicuro di salvataggio. Poi la responsabilità deve essere condivisa. No, la Libia non è un paese di sbarco sicuro”. L’alto Commissario Delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, è in visita in Italia dal 12 al 14 settembre. “Come Nazioni Unite siamo stati molte volte sull’orlo di dire ‘non possiamo più lavorare in Libia, troppo pericoloso per i nostri ...

Libia - l’Onu dice “no” a Macron : “Nessun voto prima del 2019”. La Francia non ci sta : “Lavoriamo per il 10 dicembre” : Il Consiglo di Sicurezza delle Nazioni Unite dice “no” alle elezioni in Libia prima del 2019. E’ quanto emerge dall’ultima riunione all’Onu, dove si è deciso di prolungare la missione nel paese per un altro anno, senza approvare la data del 10 dicembre per le elezioni, come indicato nel vertice di Parigi di quattro mesi fa. Il Consiglio ha approvato una bozza di risoluzione presentata dal Regno Unito per andare alle ...

Italia contro Francia anche sul voto in Libia : Nelle sue prime esternazioni dopo le accuse di parte del mondo politico Italiano seguite allo scoppio di scontri armati alla periferia di Tripoli, Macron lascia infatti pochi dubbi sulla sua volontà ...

Libia : Trenta - Francia ci rispetti : ANSA, - ROMA, 6 SET - "Con la Francia siamo amici, cugini, concorrenti e cooperanti. Con la Francia bisogna parlare ma la Francia rispetti Italia". Lo ha detto il ministro della Difesa, Elisabetta ...