L’estate di San Martino “dura tre giorni e un pochinino” | ecco i proverbi più famosi e

: La situazione #meteo è ancora instabile sul Nord-Ovest ma domenica arriverà l'estate di San Martino con l'aumento d… - SkyTG24 : La situazione #meteo è ancora instabile sul Nord-Ovest ma domenica arriverà l'estate di San Martino con l'aumento d… - TinaAnceschi : RT @insopportabile: L'estate di San Martino ha una perdita dal soffitto. - BinaryOptionEU : Arriva l'estate di San Martino -

(Di sabato 10 novembre 2018) “Soldato per forza, vescovo per dovere, monaco per scelta“, questa è la storia didi Tours così come tramanda Sulpicio Severo, suo discepolo, che narra come, nel 327, sia fuggito a 10 anni da casa a Ticinum, l’attuale Pavia, per opporsi al volere del padre, il quale – ex ufficiale – vuole indirizzarlo alla carriera militare. Nel corso della fugaincontra una famiglia di cristiani che, dopo averlo rifocillato, lo convince a tornare a casa.colpito da questo incontro decide di abbracciare la fede del Vangelo. Protettore delle arti e della cultura,lotterà per tutta la vita contro ingiustizie e oppressioni, anche quelle esercitate per motivi politici o religiosi. Morto nel 397, mentre è in visita pastorale a Candes, sarà il primo non martire a ricevere gli onori degli altari. San: patronati, iconografia e ...