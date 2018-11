L’esibizione fra Djokovic e Nadal in Arabia Saudita non si giocherà : ecco il motivo : Il tanto discusso match d’esibizione fra Novak Djokovic e Rafa Nadal, previsto per il 22 dicembre in Arabia Saudita, non si farà: la motivazione l’ha spiegata lo stesso Nole alla vigilia delle ATP Finals Intervistato alla vigilia delle ATP Finals, Novak Djokovic ha svelato un importante novità per il futuro: la tanto discussa esibizione che lo avrebbe visto opposto a Rafa Nadal, in programma il 22 dicembrea a Jeddah, Arabia ...