L' Eredità | gelo da Flavio Insinna | la concorrente Gina va in tv conciata così | l' Italia

Gelo a L’ Eredità : il “lavoro” della concorrente Martina spiazza tutti : Questa è una settimana particolare per L’Eredità di Flavio Insinna. Come stanno facendo molte altre trasmissioni Rai, infatti, dal 4 all’11 novembre viene promossa una raccolta fondi nei ‘Giorni della ricerca’ dell’Airc e vengono trattati argomenti su tumori e prevenzione. L’obiettivo principale è soprattutto la raccolta di fondi per nuovi progetti e ricerche, ma contestualmente si cercherà di sensibilizzare il pubblico. Una settimana ...

L’Eredità - Flavio Insinna deride un concorrente : gelo in studio : Non solo le gaffe dei concorrenti de L’Eredità, decisamente un po’ fiacchi quest’anno in storia, geografia e cultura generale. Ci si mette anche Flavio Insinna a far calare il gelo in studio e a far innervosire i telespettatori più social, che non perdono mai occasione di bersagliarlo. E così scoppia un ‘nuovo caso’ sul quiz show del preserale di Raiuno. Meritano comunque un cenno le ultimissime figuracce fatte di fronte a milioni di ...