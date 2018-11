L' algoritmo che anticipa i terroristi

ilgiornale

(Di sabato 10 novembre 2018) Prevede con 15 giorni d'anticipo e nel raggio di pochi chilometri in modo accurato dove e quando è ragionevole aspettarsi nuovi attacchici. L'che pronostica le mosse dell'Isis già da oltre un anno è stato presentato al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e messo a completa disposizione dello stato italiano. Lo ha realizzato un team di ricercatori italiani, il Rids (Res Institute for Data Science) dell'Università degli Studi di Pavia, coordinati dal professore ordinario più giovane d'Italia, la 40enne Silvia Figini, docente di statistica economica alla facoltà di Scienze Politiche, che collabora anche con allievi-prodigio dell'ateneo come la 27enne Monica Galvani."La nostra proposta metodologica di statistica applicata di scienze delle decisioni è ready to use e open source, pronta cioè per essere utilizzata ...