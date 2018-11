La Zambelli Orvieto serra le fila per il duello di Caserta

Sofia D'Odorico esprime le sensazioni della Zambelli Orvieto : Il buonumore regna sovrano in casa Zambelli Orvieto che si è fatta trovare pronta al primo appuntamento ufficiale del campionato ed ha regalato un sorriso ai tifosi accorsi in massa al Pala-Papini. La ...

Per la Zambelli Orvieto è arrivato il momento dell'esordio - in casa contro Baronissi : Si comincia a fare sul serio, la Zambelli Orvieto attende il fischio d'inizio della serie A2 femminile che prevede nella prima giornata un turno casa lingo per cercare subito di sfruttare il fattore ...

Zambelli Orvieto pronta a misurarsi con Filottrano : partito il conto alla rovescia per l'esordio nel campionato di serie A2 femminile e la Zambelli Orvieto sfrutta il periodo rimanente per effettuare le verifiche che servono a capire lo stato d'...

Per la Zambelli Orvieto ottimo confronto e spunti positivi a Scandicci : Cresce il coefficiente di difficoltà per la Zambelli Orvieto di serie A2 femminile che, nel programma di incontri precampionato è scesa in campo per la quarta volta sfidando una rivale della massima ...