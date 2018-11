La villa del boss che diventa un rifugio Lgbt

Francesco Mandelli - Debora villa e altri ancora : al via la nuova stagione alla Sala Banti : Fattori che determinano una positiva crescita sociale» IL PROGRAMMA- Sono quattordici gli spettacoli che si alterneranno dal 2 dicembre al 30 marzo in un cartellone che nasce, come sempre, dalla ...

Milano. Riqualificato il viale d’ingresso del Parco di villa Litta : Verrà inaugurato sabato 17 novembre il nuovo viale d’ingresso al Parco di Villa Litta, oggetto, negli ultimi 4 mesi, di

Maltempo Sicilia - i proprietari della villa : “Abusiva - ma nessuno ha fatto nulla” : “Sono troppo dispiaciuto per quello che e’ successo, sono disperato per Giuseppe. Ho un dolore troppo grande. Lo vorrei abbracciare”. Antonino Pace tiene gli occhi bassi e piange mentre con la moglie Concetta Scurria incontrano i giornalisti insieme al loro avvocato. I coniugi vivono a Palermo. Sono i proprietari della villa di Casteldaccia, l’immobile abusivo travolto da fiume Milicia in piena e dove sono morte nove ...

Casteldaccia - le lacrime del proprietario della villa : "Sto male - mi sento responsabile di tutto" : Antonino Pace: "Nessuno mi aveva mai detto che il fiume fosse così pericoloso". Eppure quella villetta fu già travolta da...

Tra Bra e villar San Costanzo le riprese del corto dei liceali sulla "Dama di Pollenzo" : Il museo civico di arte, storia e archeologia in Palazzo Traversa a Bra, in provincia di Cuneo, si è trasformato per un giorno nel set cinematografico di una parte delle riprese del corto, a cura del ...

Casteldaccia - la casa della strage doveva essere demolita nel 2011. I sindaci sapevano della villa abusiva : Il Milicia, incolpevole causa delle morti, che nelle ore dopo la tragedia sembrava quasi un vero fiume è tornato ad essere un rigagnolo che si allarga e si restringe fra qualche pozza più profonda e ...

Maltempo Palermo - il proprietario della villa di Casteldaccia : “Già alluvionata nel 2008” : La villetta di Casteldaccia (Palermo) dove nella notte tra sabato e domenica hanno perso la vita 9 persone, era già stata devastata da un’esondazione del fiume Milicia: lo ha raccontato a Repubblica il proprietario, Antonino Pace, un impiegato di 57 anni. “Il fiume – racconta Pace – andò in piena e invase tutto, il giardino, la casa, distrusse tutti i mobili, fece un sacco di danni. Ho perso tutto, non ho avuto nessun ...

India : uccisa tigre “mangiatrice di uomini” - era il terrore dei villaggi della foresta di Raleogan : Le autorità Indiane sono riuscite ad uccidere una tigre “mangiatrice di uomini“, che si ritiene abbia provocato la morte di 13 persone: l’animale era il terrore dei villaggi della foresta di Raleogan, nel distretto di Yavatmal dello stato del Maharashtra, dal 2016. Oggi molti abitanti della zona hanno festeggiato. Per uccidere la tigre è stata organizzata una complessa operazione di caccia che ha coinvolto quasi 200 persone, ...

villa Medici scopre la storia dell'arte : IL VERNISSAGE Animata inaugurazione di 'Le Violon d'Ingres', mostra che nasce con l'intento di dare spazio alla potenza storica di Villa Medici, di far incontrare la storia dell'arte con il ...

Pronostico villanovense vs Siviglia - Copa del Rey 1-11-2018 e Analisi : Copa del Rey 2018-2019, andata sedicesimi di finale, Analisi e Pronostico di Villanovense-Siviglia, giovedì 1 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Villanovense-Siviglia, giovedì 1 novembre. Al Romero Cuerda Municipal la Villanovense ospita il Siviglia, al suo debutto stagionale in Copa del Rey nell’andata dei sedicesimi di finale. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Villanovense e Siviglia?La Villanovense è ...

Pronostico Almeria vs villarreal - Copa del Rey 1-11-2018 e Analisi : Copa del Rey 2018-2019, andata sedicesimi di finale, Analisi e Pronostico di Almeria-Villarreal, giovedì 1 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Almeria-Villarreal, giovedì 1 novembre. Al Estadio de los Juegos Mediterráneos l’Almeria ospita il Villarreal, al suo debutto stagionale in Copa del Rey nell’andata dei sedicesimi di finale. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Almeria e Villarreal?L’Almeria ...

Grande Guerra : cento anni fa a villa Giusti la firma dell'armistizio (2) : (AdnKronos) - Nel documento, alla cui firma sono state invitate le Università venete, l’ANCI, i Comuni capoluogo di Provincia e la Conferenza Episcopale Triveneto, e che sarà inviato agli Stati che hanno combattuto nella prima Guerra mondiale, si “dichiara solennemente il Veneto ‘Terra di Pace’, per

Grande Guerra : cento anni fa a villa Giusti la firma dell'armistizio : Venezia, 31 ott. (AdnKronos) - Sabato prossimo, 3 novembre, alle ore 12:30, a Villa Giusti, in località Mandria di Padova, dove esattamente cento anni fa venne firmato l’armistizio che pose fine alla prima Guerra mondiale, verrà sottoscritto un documento che dichiara il Veneto “Terra di Pace”, ai se

