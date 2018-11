La Turchia ha dato le registrazioni audio sull’omicidio di Jamal Khashoggi all’Arabia

Basket - Eurolega 2018-2019 : Melli e Datome protagonisti in Turchia - Hackett pronto alla nuova avventura con il CSKA : Comincia questa settimana la nuova stagione di Eurolega. L’Italia sarà rappresentata non solo dall’Olimpia Milano, ma ci sono anche altri tre giocatori del Bel Paese che vogliono recitare un ruolo da protagonisti nella massima manifestazione per club. Tra le squadre favorite per la vittoria finale c’è sicuramente il Fenerbahce. La formazione turca ha trionfato due anni fa e nella scorsa stagione ha raggiunto la finale, perdendo ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : Melli e Datome protagonisti in Turchia - Hackett pronto alla nuova avventura con il CSKA : Comincia questa settimana la nuova stagione di Eurolega. L’Italia sarà rappresentata non solo dall’Olimpia Milano, ma ci sono anche altri tre giocatori del Bel Paese che vogliono recitare un ruolo da protagonisti nella massima manifestazione per club. Tra le squadre favorite per la vittoria finale c’è sicuramente il Fenerbahce. La formazione turca ha trionfato due anni fa e nella scorsa stagione ha raggiunto la finale, perdendo ...

Turchia : inflazione record a settembre - dato più alto degli ultimi 15 anni : A livelli record l'inflazione in Turchia che tocca il 25% a settembre, dato più alto degli ultimi 15 anni. La lira ha perso quasi il 40% del suo valore quest'anno, colpita dalle preoccupazioni per l'...

Rally Turchia 2018 : Andreas Mikkelsen in testa dopo la prima prova speciale. Neuville 4° - attardato Ogier : Il norvegese Andreas Mikkelsen ha stampato il miglior tempo nella prima prova speciale del Rally di Turchia 2018, decima prova del Mondiale WRC 2018. Il pilota della Hyundai i20 è stato l’unico a montare le gomme Michelin di mescola media, una scelta coraggiosa e che si è rivelata perfetta per le condizioni del tracciato turco. Mikkelsen ha dominato la prova, rifilando più di due secondi a tutti gli altri piloti, inclusi i contendenti al ...

Turchia crocevia iridato : Neuville scatta - Ogier in scia : Turchia snodo fondamentale nella corsa all'alloro iridato. Il mondiale rally fa tappa nuovamente nel Paese della penisola anatolica dopo dieci anni di assenza. Gli sterrati intorno a Marmaris lo ...